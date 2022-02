Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt seit Donnerstag eine vierte Impfung, also ein zweites Mal Boostern. Die Empfehlung gilt für Menschen über 70 Jahre, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Personen mit einer Immunschwäche und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen. Die Reaktionen und Einschätzungen auf die mögliche vierte Impfung gehen in Baden-Württemberg auseinander.