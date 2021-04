Baden-Württemberg hat für den Start in den Präsenzunterricht am Montag laut Sozialministerium 4,1 Millionen Selbsttests ausgeliefert. Damit soll an Schulen und Kitas zweimal pro Woche getestet werden.

Baden-Württemberg hat für den geplanten Start in den Präsenzunterricht 4,1 Millionen Selbsttests an die Kommunen und Stadt- und Landkreise ausgeliefert. Das teilte das Sozialministerium am Samstag mit. Damit könnten von Montag an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkäfte im Präsenzunterricht und das Personal in der Kinderbetreuung zweimal pro Woche getestet werden, hieß es. "Dies ist ein wichtiger Schritt für einen sicheren Unterricht und eine sichere Kinderbetreuung", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Schulen, die noch nicht beliefert wurden, sollen sich melden

Lucha räumte ein, dass manche Schulen aufgrund kurzfristiger Lieferschwierigkeiten einiger Produzenten erst am Freitag von den Landkreisen mit Testkits beliefert worden seien. Und möglich ist auch, dass manche noch gar nichts erhalten haben. Möglicherweise seien die Tests auch am Freitag noch nicht angekommen: "Weil die Paketdienstleister nicht rechtzeitig zustellen konnten, bittet das Sozialministerium, sich gleich am Montag unter der Adresse Antigentest-Kommunen@sm.bwl.de zu melden." Dann werde schnellstmöglich Abhilfe geschaffen.

Schulöffnungen allerdings vielerorts fraglich oder bereits verschoben

In mehreren Städten mit hohen Corona-Infektionszahlen ist allerdings fraglich, ob die Schulen am Montag wirklich öffnen. So haben Stuttgart, Ulm und die Kreise Ostalb und Heidenheim den Start des Präsenz- und Wechselunterrichts bereits verschoben. Stuttgart lag am Samstag mit einer Inzidenz von 207,6 bereits über der Schwelle von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Auch Ulm und die Ostalb-Region verzeichnen eine Inzidenz in etwa dieser Höhe. Das Problem: Noch fehlt die rechtliche Grundlage für ein Verbot des Präsenzunterrichts ab einer Inzidenz von 200. Die Landesregierung will ihre Corona-Verordnung und die Schulbestimmungen aber noch am Wochenende aktualisieren und dann die vom Bund verlangte Notbremse einarbeiten. Diese sieht ein Verbot von Präsenzunterricht ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 200 vor.

Scharfe Kritik an Schulöffnungen von GEW und RKI

Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die geplanten Schulöffnungen wegen der stark steigenden Infektionszahlen für falsch. "Lehrer- und Elternvertreter waren sich in den Gesprächen mit der Landesregierung einig, dass der Grenzwert von 200 zu hoch ist", sagte Geschäftsführer Matthias Schneider. Man hätte es für richtig gehalten, nur bis zu einer Inzidenz von 100 Präsenzunterricht anzubieten. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler hält Schulöffnungen bis zu einem Schwellenwert von 200 für riskant. "Aus meiner Sicht ist die 200er-Grenze zu hoch", sagte Wieler in Berlin. Je höher man die Schwelle setze, desto mehr Kinder werde man wegen Infektionen aus den Klassen nehmen und desto mehr ganze Klassen werde man zuhause lassen müssen.