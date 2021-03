Die Spitzenrestaurants in Baden-Württemberg können sich weiterhin über viele Sterne vom Guide Michelin freuen - unter anderem bekam die Schwarzwaldstube ihre drei Sterne zurück.

Corona, Lockdown, verspätete Finanzhilfen: 2020 war für die Gastronomie wirklich kein gutes Jahr. Doch während inzwischen viele Betriebe vor dem Abgrund stehen, sieht es bei den Spitzenrestaurants im Land besser aus: Viele wurden nun erneut vom Guide Michelin mit Sternen ausgezeichnet. Die Inspektoren waren auch im vergangenen Jahr (außerhalb der Lockdown-Phasen) im Land unterwegs.

Insgesamt 73 Restaurants in Baden-Württemberg mit Sternen ausgezeichnet

Auch der altehrwürdige Restaurantführer Guide Michelin muss in diesen Zeiten mit der Zeit gehen: Die Präsentation der neuen und alten Sternerestaurants in Deutschland fand in diesem Jahr digital statt. In Baden-Württemberg wurden insgesamt 73 Restaurants mit Sternen bedacht - darunter zwei mit der höchsten Auszeichnung von drei Sternen, beide kommen aus Baiersbronn im Schwarzwald.

Neben dem erneut hoch ausgezeichneten "Bareiss" feiert nämlich die "Schwarzwaldstube" ihr Comeback: Nach dem verheerenden Feuer vor mehr als einem Jahr, das nicht nur den Verlust des 230 Jahre alten Stammhauses, sondern auch der drei Michelin-Sterne bedeutete, wurde das Team um Torsten Michel diesmal wieder mit drei Sternen ausgezeichnet. Seit dem Brand kochen sie in einem übergangsweise errichteten Gebäude auf dem Dach eines Parkhauses - der Qualität hat das offenbar keinen Abbruch getan.

Zwei Sterne jetzt auch in Fellbach und Donaueschingen

Doch auch bei den Zwei-Sterne-Restaurants gibt es Zuwachs in Baden-Württemberg: Neu ausgezeichnet wurden das "Goldberg" in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) um Philipp Kovacs und das "Ösch Noir" mit Küchenchef Manuel Ulrich in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Aufgestiegen in die Riege der Sterne-Betriebe sind unter anderem das Gourmetrestaurant "fine dining RS" in Salach (Landkreis Göppingen) und das Restaurant "Schwarzer Adler" in Vogtsburg im Kaiserstuhl (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) - beide bekamen erstmals einen Michelin-Stern verliehen.

Gastronomie erlebt dennoch schwierige Zeiten

Allen Sternen zum Trotz durchlebe die Gastronomie aufgrund der Pandemie weiterhin außergewöhnlich schwierige Zeiten, wie der internationale Direktor des Guide Michelin, Gwendal Poullennec, erklärte: Einige Sterne-Restaurants seien nach Redaktionsschluss des neuen Buchs noch geschlossen worden.