Gesperrte Strecken, längere Fahrzeiten, Verspätungen - wegen vieler Bahn-Baustellen brauchen vor allem Pendler in Baden-Württemberg derzeit gute Nerven. Diese Tipps könnten helfen.

Viele Jahre lang lautete die Klage: veraltetes Schienennetz, marode Bahnhöfe, unattraktive Reisebedingungen. Jetzt wird bei der Bahn auch in Baden-Württemberg endlich gebaut und modernisiert. Das aber bringt neue Probleme. Gerade jetzt in den Sommerferien sind zahlreiche Strecken gesperrt, so die Stammstrecke der S-Bahn in Stuttgart für mehrere Wochen. Auch auf der Rheintalstrecke und bei der Gäubahn gibt es Baustellen. Das bringt verlängerte Fahrzeiten, Bus-Ersatzverkehr und Verspätungen mit sich. Viele Pendlerinnen und Pendler sind genervt.

Klagen über unzuverlässige Fahrplanauskünfte und falsche Gleisangaben

Eine Bahnkundin, die von Stuttgart nach Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) pendelt, klagt, sie frage sich regelmäßig: "Welcher App soll ich glauben?" Die Online-Angaben des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) stimmten nicht mit denen der Bahn (DB) überein. Sie habe sich schon darauf eingestellt, wegen der Bauarbeiten nun in Bietigheim-Bissingen umsteigen zu müssen, wo sie sonst bis Sachsenheim durchfahren könne. Da die Regionalbahn regelmäßig Verspätung habe, sei sie außerdem auf eine frühere S-Bahn umgestiegen. Die sei zwar am Montag rechtzeitig in Bietigheim-Bissingen angekommen, den Anschlusszug habe sie aber dennoch verpasst, weil er auf einem anderen Gleis abgefahren sei als angegeben.

VVS und DB raten: "Echtzeitinformationen nutzen"

Unterschiedliche Fahrplan-Informationen kann sich die VVS-Sprecherin nicht erklären: "Grundsätzlich ist die Quelle aller Informationen, die der VVS und die DB zur Verfügung stellen, dieselbe Datendrehscheibe", so die Sprecherin. Sie wie auch die Sprecherin der Bahn verweisen darauf, dass die Fahrplanangaben in den Apps so genannte Echtzeit-Informationen sind. Das heißt, Signale, Bordrechner oder GPS übermitteln den jeweiligen Standort des Zuges, des Linienbusses oder der U-Bahn, so dass eventuelle Verspätungen sofort online übermittelt werden. "Wir appellieren dringend an die Fahrgäste, sich gerade jetzt immer über die App zu informieren und eventuell früher als üblich zu starten", so die DB-Sprecherin. Helfen kann auch eine App der Bahn speziell zu den aktuellen Baustellen.

VVS bietet Radroutenplaner als Alternative

Auch das Umsteigen aufs Rad beziehungsweise Fahrrad als Ergänzung könnte jetzt im Sommer eine zusätzliche Alternative für Pendler sein, meint die VVS-Sprecherin. Natürlich biete sich das nicht für jede Strecke an, aber "gerade in Stuttgart kann man auch ein Stück mit dem Rad fahren, um die gesperrte Stammstrecke zu überwinden". Um die Fahrten mit dem Rad und die Fahrradmitnahme zu planen, biete die VVS einen Radroutenplaner online und als App.

Experte warnt vor Kollaps durch zu viele Bahn-Baustellen in BW

Peter Westenberger vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen kritisierte im SWR, die Baustellen hätten besser koordiniert werden sollen. "Wenn jetzt auf der Schwarzwaldbahn auch nur irgendeine Kleinigkeit passiert, dann haben wir genau die gleiche Situation wie zu Zeiten des Rastatter Tunnel-Unglücks", so Westenberger.

Fahrgastverband Pro Bahn: "Politik muss umdenken"

Grundsätzlich sei es gut, dass gebaut werde, betont Karl-Peter Naumann vom "Fahrgastverband Pro Bahn". Viele Probleme entstünden durch den Druck der Schienenunternehmen, wirtschaftlich zu arbeiten. Die Politik sei bei Investitionen in den öffentlichen Verkehr häufig zu zurückhaltend. Die Automobilindustrie habe vielfach Vorrang. Naumann verweist aber auch darauf, dass Vertreter der Politik ärgerliche Situationen bei Bahnreisen selten selbst erlebten. "Wenn sie Bahn fahren, werden sie meist abgeholt und und erfahren nicht die Schwierigkeiten beim Umsteigen", so Naumann. Damit könnten solche Erfahrungen auch nicht in die politischen Entscheidungen einfließen.