Die schrittweise Öffnung der Kitas seit diesem Montag lässt viele Eltern in Baden-Württemberg hoffen. Doch die Kommunen können die Erwartungen vieler Familien nicht erfüllen.

Bei einigen herrscht Freude, bei anderen Enttäuschung: Von der schrittweisen Öffnung der Kitas seit Montag können längst nicht alle Eltern profitieren. Die Kommunen beraten teilweise noch über die Aufnahmekriterien für die erweiterte Betreuung, teilweise sind die Kapazitäten für mehr Kinder bereits ausgeschöpft. "Viele Betreuungswünsche können auch auf absehbare Zeit noch nicht erfüllt werden", erklärte etwa der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos).

Zulässig sind nur 50 Prozent der üblichen Belegung

Freie Plätze könnten jetzt an Kinder mit besonderem Förderungsbedarf, Vorschulkinder oder Kinder ohne Zugang zur deutschen Sprache vergeben werden. Viele Plätze - zulässig sind nur 50 Prozent der üblichen Belegung - seien schon durch die erweiterte Notbetreuung besetzt.

Der Gemeindetag hatte darauf verwiesen, dass die Kitas mehr Vorlauf brauchen für den Übergang zum eingeschränkten Regelbetrieb und zum Teil erst später starten können. Mancherorts sei mit der Notbetreuung schon 45 Prozent der Kapazität erreicht. Da bleibe dann wenig Spielraum.

Auslastung der Notbetreuung: Erheblicher Unmut bei Eltern

Das sorgt für erheblichen Unmut bei Eltern, die endlich wieder Arbeit und Familie unter einen Hut kriegen wollen. Derzeit berate die Verwaltung mit den Trägern die Kriterien für die Aufnahme weiterer Kinder, heißt es im Heidelberger Rathaus. Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) ist unzufrieden. Er weiß, dass in seiner Stadt viele Eltern erwartet haben, dass es ab Montag wieder ein bisschen einfacher mit der Kinderbetreuung wird. Aber dass die konkreten Modalitäten dazu ziemlich spät, nämlich erst am Samstag, bekannt gegeben wurden - das, so Würzner, könne "eigentlich nicht sein." Würzner sagte dem SWR, darauf könne man sich in den Städten und Gemeinden nicht so schnell einstellen.

Die Oberbürgermeisterin von Bruchsal, Cornelia Petzold-Schick (parteilos) kritisierte ebenfalls die Informationspolitik des Kultusministeriums. Bei einer solch sensiblen Angelegenheit hätten die Inhalte viel früher und in Ruhe kommuniziert werden müssen, so die Oberbürgermeisterin.

Viele Träger von Kita-Einrichtungen, darunter die AWO in Karlsruhe oder die Stadt Calw, beklagen, dass es keine klaren Kriterien gebe, welche Kinder kommen dürfen und welche nicht. Zudem fehlten Konzepte, wie die Ausweitung der Kita-Betreuung unter Einhaltung des Infektionsschutzes umgesetzt werden könne, erklärte die zuständige Leiterin für Kindergärten in Calw, Isabel Götz.

Teilweise erweiterter Regelbetrieb in einer Woche

Die Einrichtungen müssen klären, wie Hygienevorgaben und Abstandsregeln eingehalten werden können. So geht es auch den Kindertagesstätten in Schwäbisch Gmünd, Aalen, Oberkochen (Ostalbkreis) und Ulm. Außerdem muss geklärt werden, welche Kinder wieder kommen können. In Schwäbisch Gmünd gibt es am Dienstag eine Abstimmung unter allen Trägern, am Montag in einer Woche könnte die schrittweise Öffnung erfolgen. So planen auch die Städte Aalen und Oberkochen (Ostalbkreis).

In Mannheim wird die ausgeweitete Betreuung schrittweise erst ab Dienstag kommender Woche umgesetzt. In Baden-Württemberg werden rund 444.000 Kinder in 9.000 Einrichtungen betreut. Denkbar sei es, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita kommen, hatte das Kultusministerium erläutert: "Gemeinsames Ziel muss sein, allen Familien und Kindern zumindest zeitweise eine Betreuung anbieten zu können."

Kritik an geplanten Öffnungen auch aus der Politik

Vergangene Woche hatten Gewerkschaftsvertreter und die Opposition die geplanten Öffnungen kritisiert: Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vorgehalten, kein Konzept für die angekündigte Betreuung von bis zu 50 Prozent der Kinder zu haben. Daher sei die Entscheidung verantwortungslos gewesen, die Kitas am Montag weiter zu öffnen.

Ähnliche Töne hatte die SPD im Stuttgarter Landtag angeschlagen. Der Vorwurf: Die Kultusministerin lasse die Kommunen im Stich. Dies sei verantwortungslos, so SPD-Chef Andreas Stoch.