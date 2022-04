Viele Einsätze in der Ortenau zu Silvester

In der Silvesternacht gingen etwa 260 Notrufe im Lagezentrum der Polizei ein, was zu etwa 200 Einsätzen geführt hat. Insbesondere in den Stunden nach Mitternacht wurden laut Polizei mehrere Kleinbrände gemeldet, die von den örtlichen Feuerwehren aber schnell gelöscht werden konnten. Auslöser soll meist abgebranntes Silvesterfeuerwerk gewesen sein. Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Ettenheim entstand durch einen Brand etwa 15.000 Euro Sachschaden. Auch die Einhaltung der Corona-Verordnung wurde durch die Polizei überwacht. Trotz der sehr lebhaften Nacht sei eine positive Bilanz des besonderen Jahreswechsels unter Coronabedingungen zu ziehen, so die Polizei.