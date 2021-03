per Mail teilen

Wer am Mittwoch im Internet einen Termin für eine Imfpung gegen das Coronavirus im Internet buchen wollte, hatte in der Regel keinen Erfolg. Denn die Plattform wird derzeit förmlich mit Anfragen überrannt.

Die Buchung eines Impftermins im Internet ist derzeit kaum möglich. Das bekommt auch bestätigt, wer die Service-Telefonnummer 116 117 anruft. Der Online-Service war am Mittwoch überlastet, Anfragen landeten meist in einem "virtuellen Warteraum". Der Ansturm an Impfanfragen rührt daher, dass vor wenigen Tagen die Impfung gegen das Coronavirus für weitere Personengruppen freigegegeben wurde. Der Online-Terminservice für Baden-Württemberg wird auf einer Plattform des Bundes betrieben.

Eine Teil der Impf-Anfragen landet in einem virtuellen Warteraum. Das soll eine Überlastung der Plattform verhindern. SWR Screenshot

Zwei Prozent der Anfragen abgearbeitet

Nach Auskunft des Sozialministeriums gab es am Mittwoch allein in Baden-Württemberg 2,5 Millionen Suchanfragen und rund 870.000 Anrufe. Vermittelt worden sind demnach aber nur 45.000 Termine. Damit sind nicht einmal zwei Prozent der Anfragen abgearbeitet worden.

Die anderen Anfragen landen im "virtuellen Warteraum". Das ist eine Art elektronischer Pförtner. Der hält die Anfragen zurück und sorgt dafür, daß sie nicht alle auf einmal durchkommen. Das soll verhindern, dass das System kollabiert oder Buchungen nicht korrekt erfasst werden. Das Callcenter kann trotzdem regulär weiterbuchen. Auch hier werden im Vorfeld die Anruferzahlen technisch eingegrenzt.