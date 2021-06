In Baden-Württemberg wird es in diesem Jahr voraussichtlich viele Fälle von Erkrankungen mit dem Hantavirus geben. Laut dem Landesgesundheitsamt wurden seit Jahresbeginn 894 Fälle gemeldet. Das ist bereits jetzt deutlich mehr als im vergangenem Hantavirus-Epidemiejahr 2019. Damals waren es insgesamt 833 Fälle. "In Baden-Württemberg treten Hantavirus-Infektionen regelmäßig auf. Aufgrund der aktuellen Zahlen wird 2021 wohl ein starkes Hantavirus-Jahr werden", sagte der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne). Die meisten Fälle im Land gab es in diesem Jahr bislang im Kreis Reutlingen (152), im Kreis Heidenheim (88) und in Stuttgart (83). Das Hantavirus kann von der Rötelmaus auf den Menschen übertragen werden, zum Beispiel wenn man bei Gartenarbeiten oder im Wald Speichel, Kot oder Urin von infizierten Nagetieren einatmet. Der überwiegende Teil der Infektionen bleibt in der Regel unbemerkt oder verläuft sehr leicht. Die Symptome ähneln einer Grippe. Ein Grund für die Zunahme der Infektionen: Die Rötelmaus frisst besonders gern Bucheckern und hatte im Herbst gute Nahrungsbedingungen.