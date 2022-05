BW-Datenschutzbeauftragter: "Gesetzentwurf zur Chatkontrolle untergräbt Bürgerrechte massiv"

Können wir bald nicht mehr geschützt bei WhatsApp und Co kommunizieren? Das könnte so kommen, befürchten Experten. Grund ist die geplante Chatkontrolle gegen Kindesmissbrauch.

Die EU-Kommission will noch stärker gegen Kinderpornografie im Internet vorgehen. E-Mails und Chats sollen dafür automatisch gescannt werden. Zugleich soll aber die private Kommunikation geschützt bleiben. Funktioniert das? Datenschützer und IT-Experten haben erhebliche Zweifel.

Vor allem große Firmen wie Facebook-Mutter Meta von Plänen betroffen

Die EU-Kommission will Kinder besser schützen und die Täter aus der Anonymität des Internets holen. Für die Firmen heißt das, sie sollen sexualisierte Gewalt gegen Kinder auf ihren Plattformen erkennen, melden und dann entfernen. Das wird vor allem große Internet-Unternehmen wie die Facebook-Mutter Meta betreffen, zu der auch WhatsApp gehört. Die genaue Umsetzung soll den Anbietern selbst überlassen bleiben.

Plattformen wie Facebook müssen die Chatkontrolle selbst umsetzen. imago images IMAGO / photothek

Netzexperte: Technik führt zum Ende der privaten Kommunikation

Die große Frage ist jetzt aber, wie sollen die Plattformen das umsetzen und gleichzeitig die Privatsphäre ihrer Kunden schützen? Markus Reuter von netzpolitik.org sieht derzeit zwei Wege, wie man das Projekt der EU-Kommission technisch verwirklichen kann. "Der eine Weg ist das so genanntes Client-Side-Scanning, bei dem auf dem Handy oder Computer der Bürger:innen nach bestimmten Dateien gesucht wird, bevor diese Dateien verschlüsselt versendet werden können", so der Netzexperte.

Diese Variante sieht der Chaos Computer Club extrem kritisch. "Das so genannte Client-Side-Scanning wäre ein Angriff auf jegliche vertrauliche Kommunikation", heißt es von den Computerexperten. Der Entwurf sehe vor, alle Kommunikationsinhalte direkt auf den Geräten zu untersuchen und im Verdachtsfalle auszuleiten.

Die andere Variante zur Chatkontrolle ist laut Markus Reuter ein Eingriff in die Verschlüsselung, "also eine Hintertüre oder ein Generalschlüssel, mit dem die Kommunikation dann angesehen und durchsucht wird". Beide Techniken würden zu einem Ende der privaten Kommunikation führen, so Reuter. "Sie bieten zudem ein Einfallstor für Missbrauch und Ausweitung."

"Bei der Chatkontrolle werden alle Menschen unter Generalverdacht gestellt"

Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, sieht in dem Gesetzentwurf der EU-Kommission einen massiven Eingriff in die Bürgerrechte. Auf SWR Anfrage sagte Brink: "Wer ein Gesetz zum Schutz vor sexuellem Missbrauch von Kindern vorlegt, muss einen vernünftigen Vorschlag formulieren, wie der offensichtliche Konflikt mit dem Schutz privater Kommunikation und der Wahrung von Verschlüsselung sinnvoll gelöst wird". Diese Abwägung werde in dem Gesetzesentwurf nicht ansatzweise vorgenommen, so der Landes-Datenschutzbeauftragte.

Der netzpolitik.org-Redakteur Markus Reuter sieht das ähnlich. Die Chatkontrolle stelle anlass- und verdachtslos alle Menschen unter Generalverdacht und würde auf privateste Dateien zugreifen, so Reuter.

"Ich halte diese neue Form der Massenüberwachung für beispiellos, unverhältnismäßig und nicht vereinbar mit den Grundrechten in der Europäischen Union."

Der Meinung ist auch der Chaos Computer Club (CCC) und fügt hinzu: "Das massenhafte Scannen greift nicht nur vertrauliche Kommunikation an ihren Grundfesten an, sondern wäre obendrein unwirksam". Kriminelle würden bereits heute Verbreitungswege nutzen, die von diesen Scans nicht betroffen wären und werden auch in Zukunft den Scans leicht entgehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Chatkontrolle beendet keinen Kindesmissbrauch"

CCC-Sprecher Stefan Leibfahrt aus Stuttgart sagte im SWR Interview, die Chatkontrolle im Netz beende keinen Missbrauch von Kindern. Es sei sinnvoller, mehr Ressourcen in die Arbeit der Jugendämter vor Ort zu stecken, um gegen Kindesmissbrauch vorzugehen.

Netzexperte Markus Reuter wünscht sich auch mehr Aufklärungsarbeit "im echten Leben". Er betont: Ein großer Teil der Tatverdächtigen ist selbst minderjährig und schickt anderen Minderjährigen verbotene Inhalte im Internet. Hier seien Bildung und Schulen gefragt, damit diese Kinder eine höhere Sensibilität entwickelten, welche Inhalte sie von sich ins Netz stellen.

Brink: Presse- und Meinungsfreiheit gerät dadurch deutlich unter Druck

Es gebe also unzählige Maßnahmen, die man zum Schutz von Kindern und gegen die Verbreitung von Darstellungen von sexueller Gewalt gegen Kinder schon heute ergreifen oder verbessern könnte. Und das ohne mit einem autoritären Überwachungssystem an den Grundfesten der Demokratie und ihrer Werte anzusetzen, betont Reuter.

Auch der Landes-Datenschutzbeauftragte Brink sieht die Grundrechte durch die geplante Chatkontrolle in Gefahr. Die Presse- und Meinungsfreiheit gerieten deutlich unter Druck. Die journalistische Arbeit, zu der auch der Schutz der Quellen gehört, werde in Mitleidenschaft gezogen, so Brink. Der Gesetzesentwurf sei somit untauglich und freiheitsfeindlich.

Bundesregierung uneinig beim Thema Chatkontrolle

Wie es jetzt nach dem Vorschlag der EU-Kommission weitergeht, dürfte auch von der Bundesregierung abhängen und die ist sich bei dem Thema nicht wirklich einig. SPD, Grüne und FDP versprechen im Koalitionsvertrag eigentlich "ein Recht auf Verschlüsselung". Digitalminister Volker Wissing (FDP) erklärte am Dienstag, allgemeine Chatkontrollen seien nicht hinnehmbar. "Wir brauchen einen geschützten Raum privater Kommunikation", erklärte der FDP-Politiker.

Es hat höchste Priorität, Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen und den Kampf gegen Missbrauchstaten sowie ihre Vermarktung mit Missbrauchsdarstellungen im Netz nochmals zu verstärken. Wir müssen die Täter und ihre Netzwerke mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verfolgen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hingegen gilt als Unterstützerin des EU-Vorhabens. Auf Twitter erklärte sie, es habe "höchste Priorität, Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen" und "Täter und ihre Netzwerke mit allen rechtsstaatlichen Mitteln" zu verfolgen. Sie begrüße deshalb den Entwurf der EU-Kommission. Auch Wissing betonte, der Schutz von Kindern vor Missbrauch habe für ihn höchste Priorität. "Gleichzeitig müssen wir digitale Bürgerrechte schützen, dazu gehört ein Recht auf Verschlüsselung", betonte der Digitalminister.

Stefan Brink fordert als Datenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg, dass die EU-Kommission den vorgelegten Entwurf insgesamt zurückzieht. "Sollte das Gesetz dennoch so verabschiedet werden, haben Klagen von Bürgerrechtlern dagegen sehr gute Erfolgsaussichten", so Brink.