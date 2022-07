per Mail teilen

Wegen des Ukraine-Kriegs drohen im Winter Einschränkungen bei der Gasversorgung. Weil dies auch in Baden-Württemberg zu einer schweren Wirtschaftskrise führen könnte, hat die Landesregierung kurzfristig am Montag einen Krisengipfel einberufen. Bei der anschließenden Pressekonferenz am Mittag sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden.