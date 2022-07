per Mail teilen

Der neue evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl wird ins Amt eingeführt, sein Vorgänger Frank Otfried July in den Ruhestand verabschiedet. Prominente Gäste sind beim Festakt in Stuttgart dabei.

An der Spitze der Evangelischen Landeskirche Württemberg steht ein Amtswechsel bevor. Am Sonntag (24. Juli) übergibt Landesbischof Frank Otfried July sein Amt an den Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. Der SWR überträgt die feierliche Amtsübergabe live aus Stuttgart.