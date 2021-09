Verwaltungsgerichtshof lehnt Eilantrag gegen Maskenpflicht im Unterricht ab

Zwei Schüler aus dem Landkreis Ravensburg sind gerichtlich gegen die Maskenpflicht im Schulunterricht in Baden-Württemberg vorgegangen. Sie zweifelten an der Wirksamkeit eines nicht medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat am Freitag mit Beschluss bekanntgegeben, dass der Eilantrag gegen die Pflicht, im Schulunterricht eine Alltagsmaske zu tragen, abgelehnt wird.

Die Antragsteller, zwei Geschwister, aus dem Landkreis Ravensburg wollten das Maskengebot aus der neuen Corona-Verordnung Schule kippen. Aus ihrer Sicht sei es unklar, ob es an Schulen ein hohes Infektionsrisiko gebe. Zudem sei nicht nachgewiesen, dass ein einfacher Mund-Nasen-Schutz die Ausbreitung des Coronavirus wirksam bekämpfe. Darüber hinaus sei das Infektionsgeschehen, bezogen auf den Sieben-Tage-Inzidenzwert, im Landkreis Ravensburg gegenüber anderen baden-württembergischen Städten und Kreisen gering.

Landesweite Maskenpflicht im Unterricht nicht zu beanstanden

Die Richter sahen das allerdings anders: Die Maskenpflicht sei ein geeignetes Mittel im Kampf gegen die Pandemie. Es sei nicht zu beanstanden, die Maskenpflicht an Schulen landesweit zu verhängen. Auch wenn im Landkreis Ravensburg derzeit weniger Menschen als im Landesdurchschnitt infiziert seien, könne sich dies jederzeit schnell ändern. Landkreisgrenzen würden von Schülern und Lehrern "in vielen Fällen täglich überschritten". Man müsse drauf achten, die Gesundheitsämter nicht zu überlasten, teilte der VGH in Mannheim am Freitag mit.

Gegenstand des Verfahrens war die Regelung der Corona-Verordnung Schule (§ 6a Nr.1) in der seit dem 22. Oktober geltenden geänderten Fassung. Diese bestimmt, dass in Schulen ab Klasse 5 auch in den Unterrichtsräumen ein Mundschutz getragen werden muss. Allerdings nur bei Pandemiestufe 3, das heißt, wenn die Anzahl der Neuinfektionen im landesweiten Durchschnitt in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner die Zahl von 35 überschreitet. Dies stellt das Landesgesundheitsamt fest.

Politik zufrieden mit dem Urteil

Das baden-württembergische Kultusministerium begrüßte den Beschluss. "Die Entscheidung bestätigt, dass unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen angemessen und verhältnismäßig sind", teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit.

Auch Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) zeigte sich zufrieden: "Es ist unser Ziel, dass Schulen und Kitas auch bei steigenden Infektionszahlen weiter geöffnet bleiben. Ein landesweiter Lockdown soll in jedem Fall verhindert werden." Das Tragen von Masken, sei auch in der Schule ein wesentliches Mittel, um Ansteckungen zu vermeiden.

Experten befürworten das Tragen von Alltagsmasken

Das Robert Koch-Institut, die Ad-hoc-Kommission SARS-CoV-2 der Gesellschaft für Virologie und die Heidelberg-Studie zum Infektionsgeschehen bei Kindern hätten sich übereinstimmend für ein Tragen von Alltagsmasken auch im Unterricht als wirksames Mittel ausgesprochen, erklärte das Verwaltungsgericht. Die Maskenpflicht greife zwar in die Rechte der Antragsteller ein, dieser Eingriff sei jedoch gerechtfertigt.

Die von den Antragstellern befürwortete, an Stadt- oder Landkreisgrenzen orientierte Betrachtung würde dem tatsächlichen Infektionsgeschehen, das sich nicht nach solchen Grenzen richte, nicht gerecht. Die dem aktuellen Anstieg der Infektionszahlen zugrunde liegende Entwicklung zeige, dass sich Infektionen inzwischen vielfach diffus ausbreiten und Stadt- und Kreisgrenzen in teils kürzester Zeit überschreiten würden, so das Gericht. Eine auf solche Grenzen blickende Betrachtung würde zudem außer Acht lassen, dass Schüler und Lehrer solche Grenzen in vielen Fällen täglich überschritten. Der Beschluss des VGH ist unanfechtbar.

Ab Erreichen der Pandemiestufe 3, das heißt, bei landesweit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, müssen Masken auch im Unterricht getragen werden. Die Maskenpflicht gilt jedoch nicht bei Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern das Abstandsgebot von eineinhalb Metern zwischen den Personen eingehalten werden kann. Eine Ausnahme gilt auch beim Essen und Trinken und in den Pausenzeiten außerhalb der Schulgebäude, solange der Mindestabstand eingehalten werden kann.