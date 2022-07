per Mail teilen

Während in der Dritten und in der Zweiten Liga bereits um Punkte gekämpft wird, wird es für die Fußball-Bundesligisten erst am nächsten Wochenende im DFB-Pokal ernst. Heute setzte sich der VfB Stuttgart im Rahmen der Saisonvorbereitung zuhause gegen das spanische Team vom FC Valencia mit 5:2 durch.