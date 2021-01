In der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen am Freitag sein Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Olympia Berlin klar mit 3 zu 0 Sätzen gewonnen. Die Häfler sind derzeit Tabellenführer. In der Deutschen Eishockeyliga 2 verloren die Ravensburg Towerstars ihr Heimspiel am Freitag gegen die Roten Teufel Bad Nauheim mit 2:4. Am Sonntag treffen die Oberschwaben auswärts auf die Tölzer Löwen.