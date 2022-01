Am Sonntag hat es wieder viele Wintersportler und Ausflügler auf die Höhen des Schwarzwalds gezogen. Bereits am frühen Morgen waren entlang der Schwarzwaldhochstraße die Parkplätze an den Skihängen belegt. Nach teilweise chaotischen Zuständen am vergangenen Wochenende blieb die Situation diesmal allerdings entspannter. mehr...