Bei einem Reiserückkehrer aus England ist im Landkreis Heilbronn erstmals die hoch ansteckende Mutation B.1.1.7 des Coronavirus nachgewiesen worden. Das Landratsamt erklärte, es hätte sofort die Kontaktermittlung über die RKI-Richtlinien hinaus erweitert. Proben von Kontaktpersonen seien bereits an das Landesgesundheitsamt zur Untersuchung gesendet worden. Weitere Maßnahmen würden getroffen, um die Gefahr einer Ausbreitung der Mutation zu minimieren. In diesem Zusammenhang appellierte das Landratsamt dringend die eigenen Kontakte weiter einzuschränken und sich an die allgemein bekannten Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. mehr...