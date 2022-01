In Mannheim hat am Sonntag wieder die Vesperkirche begonnen: Vier Wochen lang bekommen Bedürftige in der City-Kirche Konkordien ein warmes Essen sowie ärztliche und soziale Beratung.

Sendung am So. , 9.1.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW