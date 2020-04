per Mail teilen

Die SPD im baden-württembergischen Landtag schlägt eine Nullrunde bei den Abgeordneten-Diäten vor. Viele Menschen hätten jetzt mit wirtschaftlichen Nachteilen zu kämpfen, begründet Fraktionschef Andres Stoch den Vorstoß. Zustimmung bekommt er von den Grünen und der FDP: Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen, sagte: Es verstehe sich von selbst, dass sich Politiker solidarisch zeigen und auf eine automatische Diäten-Erhöhung verzichten. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte, seine Fraktion sei bereit, einen Beitrag in der Krise zu leisten. Noch nicht final festlegen wollte sich dagegen die CDU-Fraktion, die weiter über den Vorschlag beraten will. Möglich seien auch Spenden. Dagegen lehnt die AfD den Vorschlag zum Verzicht ab und wirft der SPD Symbolpolitik vor. Denn die Abgeordneten müssten aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs sowieso mit sinkenden Diäten rechnen, so die AfD.