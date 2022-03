Coronavirus: Landesregierung uneinig - Kretschmann widerspricht bei Forderung nach Pandemie-Ende

Ein Schreiben aus dem Landesgesundheitsministerium sorgt für Wirbel: Kommt das baldige Ende der pandemischen Lage - oder nicht? Jetzt hat sich der Ministerpräsident geäußert.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich von der Forderung seines Sozialministers Manfred Lucha (Grüne) nach einem baldigen Ende der pandemischen Lage distanziert. Die Frage, ob Luchas Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Kretschmann abgestimmt war, verneinte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Massiven Druck bekam der Minister dem Vernehmen nach auch von den Chefs der Koalitionsfraktionen Grünen und CDU, Andreas Schwarz und Manuel Hagel.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen, r), Ministerpräsident von Baden-Württemberg neben Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), Gesundheitsminister von Baden-Württemberg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow (Archivbild)

Sozialministerium sieht sich zu weiterer Äußerung gezwungen

Auch Lucha selbst ruderte am Abend teilweise zurück, nachdem er aus der grün-schwarzen Koalition weiteren Druck bekommen hatte. "Wir erklären die Pandemie explizit nicht für beendet", so ein Ministeriumssprecher in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt. "Es gibt keinen Strategiewechsel bei den Schutzmaßnahmen."

Zuvor hatte der Landesgesundheitsminister in dem Brief einen Wechsel von der pandemischen in die endemische Phase für Ende April gefordert. Dieser Brief liegt dem SWR vor.

Weitere Details zur Ausgangslage finden Sie hier:

Eine solche Entscheidung hätte weitreichende Folgen: Das Coronavirus würde wie das Grippevirus eingestuft. Es gäbe praktisch keine Tests und für positiv Getestete und Erkrankte keine vorgeschriebene Quarantäne mehr.

Als Grund hatte Lucha in dem Schreiben angeführt, die Gesundheitsämter hätten wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante keinen Einfluss mehr auf das Ausbruchsgeschehen. "Das Verhalten sollte vielmehr in die Eigenverantwortung gegeben werden, für Erkrankte gilt weiterhin die Aufforderung, zu Hause zu bleiben", schrieb der Minister.

Lauterbachs Appell an die Bundesländer

Nachdem deutschlandweit am Donnerstag laut Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 300.000 neue Corona-Fälle an einem Tag gemeldet wurden, hatte Lauterbach die Bundesländer aufgefordert, den umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen für eine stärkere Corona-Eindämmung in Regionen mit kritischer Lage zu nutzen. "Es gibt keinen Freedom Day, es gibt keinen Grund, hier nachzulassen", sagte der SPD-Politiker.

Sie aktuelle Corona-Lage könne nicht akzeptiert werden, so Lauterbach im Bundestag. Es gelte zusammenzustehen, um durch "diese schwere Welle der Pandemie" noch durchzukommen. Es gebe zahlreiche Regionen, in denen Krankenhäuser überlastet seien, planbare Eingriffe abgesagt und Patienten verlegt werden müssten. "Dort kann und soll das Infektionsschutzgesetz eingesetzt werden", appellierte er an die Länder. Der eine oder andere hätte sich gewünscht, dass der Bund Regeln für ganz Deutschland mache. Dies gehe aber nicht, da nicht in ganz Deutschland eine Überlastung des Gesundheitssystems bestehe.

Sehen Sie hier Lauterbachs Ausführungen am Donnerstag im Bundestag

Kretschmann mit harter Kritik an Corona-Politik

Anfang der Woche hatte Kretschmann persönlich den Bund noch hart für seine Corona-Politik angegangen. Im SWR-Interview hatte er unter anderem deutliche Kritik an der Hotspot-Regelung geübt.

"Vorbei ist die Pandemie leider noch nicht", hatte der 73-Jährige betont. Die 'Hotspots' seien "handwerklich so schlecht gemacht, dass wir damit nichts anfangen können", hatte Kretschmann kritisiert. Er hatte darauf verwiesen, dass solche Regelungen immer wieder gerichtlich aufgehoben würden, weil die gesetzliche Grundlage dafür fehle. "Insofern finde ich, das ist einfach eine Ausrede", so der Ministerpräsident weiter.

Sehen Sie hier das komplette Interview: