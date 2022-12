per Mail teilen

In Stuttgart ist am Mittwoch ein Vertrag zwischen dem Land und der Bahn-Tochter DB Regio unterzeichnet worden. Damit wird die Bahn beauftragt Nahverkehrszüge auf der neuen Strecke Wendlingen - Ulm fahren zu lassen. Die Strecke geht Mitte Dezember offiziell in Betrieb. Die Reisezeit zwischen Stuttgart und Ulm verkürzt sich dann um rund 15 Minuten. Die Kosten liegen bei rund vier Milliarden Euro.