Das Bahnprojekt Stuttgart 21 bringt auch eine große Welle an Digitalisierung mit sich. Stuttgart wird zum bundesweit ersten digitalen Eisenbahnknoten. Viele Kilometer Schienen in der Region sollen mit digitaler Technik ausgerüstet werden. DB Region hat sich bereits im Juni mit dem Zughersteller Alstom über die digitale Ausrüstung von 215 S-Bahnen verständigt. Heute hat das Land Baden-Württemberg einen Vertrag mit Alstom über die Digitalisierung von weiteren Regionalzügen geschlossen. 2022 soll der Prototyp eines umgerüsteten Regionalzugs vorgestellt werden, ab 2025 sollen die ersten umgebauten Züge in einer Basisversion auf der Schiene laufen. Bis 2030 soll dann der Gesamtausbau des digitalen Systems abgeschlossen sein.