Sozialminister Manfred Lucha und die Chefs der Zentralen Impfzentren haben eine gerechte Corona-Impfstoff-Verteilung vereinbart. Zunächst sollen bevölkerungsreiche Landkreise beliefert werden.

Auch Landkreise, in denen die Impfquoten noch vergleichsweise niedrig seien, sollen bevorzugt Impfstoff bekommen, teilte das Sozialministerium am Montag mit. Die Impfzentren seien untereinander solidarisch, sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nach einem Gespräch mit den Zentralen Impfzentren. Es sei für diese Impfzentren selbstverständlich, die Kreisimpfzentren in den nächsten Wochen zu unterstützen, so Lucha: "Unser gemeinsames Ziel ist es, den Impfstoff in die Fläche zu bringen".

Baden-Württemberg erwartet 330.000 Impfdosen pro Woche

Wie das Sozialministerium weiter mitteilte, liefere der Bund auch im Mai nicht genügend Corona-Impfstoff. Deshalb könnten die Impfzentren in Baden-Württemberg derzeit noch nicht unter Volllast laufen. In der nächsten Zeit erwartet Baden-Württemberg den Angaben zufolge durchschnittlich etwa 330.000 Corona-Impfdosen pro Woche.

Viele Bürgerinnen und Bürger würden nun ihre Zweit-Impfung erhalten. Solange der Bund allerdings eine gleichbleibende Impfstoffmenge zur Verfügung stellt, werde die Zahl der Erstgeimpften nicht mehr so stark steigen wie zuletzt, hieß es.

Impfrekord am Freitag

Am Freitag wurden in Baden-Württemberg in den Impfzentren und von mobilen Impfteams erstmals 60.761 Corona-Impfungen durchgeführt. "Das ist ein neuer Tagesrekord", sagte Sozialminister Manfred Lucha. Er hält allein in den Zentren und durch die mobilen Teams täglich 60.000 bis 80.000 für möglich.