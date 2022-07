Jahrzehntelang führten Frauen im Radrennsport ein Schattendasein: zu wenige Starterinnen, zu wenige Rennen und kaum professionelle Bedingungen. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Zum ersten mal nun wurde das Königsrennen - die Tour de France auch für Frauen an den Start gebracht. Das Interesse bei der Premiere der Tour de France Femmes ist groß, die am Sonntag in Paris zu Ende geht und nicht nur da, auch Abseits der ganz großen Bühne hat der Frauen-Radsport einen gewaltigen Sprung gemacht, wie diese Frauen vom Radrenn-Team Stuttgart zeigen mehr...