Schlechte April-Bilanz der Bahn: Züge so oft verspätet wie seit Jahren nicht mehr

Im April haben sich die Fernzüge der Bahn so oft verspätet wie seit Jahren nicht mehr. In 69,1 Prozent der Fälle kamen die ICE- und Intercity-Züge pünktlich, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Darunter fallen auch Züge, die weniger als sechs Minuten zu spät kamen. Eine geringere Pünktlichkeitsquote in einem Monat hatte es zuletzt im Juli 2015 gegeben. Grund für die Verschlechterung sind laut einem Bahnsprecher hauptsächlich Baustellen, die auch in Baden-Württemberg zu Behinderungen geführt haben. Größere Arbeiten gab es demnach zwischen Karlsruhe und Basel sowie Stuttgart und Ulm. "Zusätzlich wirkten sich auch die andauernden Grenzkontrollen negativ auf die Pünktlichkeit aus", sagte der Sprecher.