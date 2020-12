Es schien, als würden sie sich nie wieder grün: Tübingens umstrittener Oberbürgermeister Boris Palmer und seine Partei die Grünen. Doch jetzt gibt es eine Wiederannäherung.

Nachdem Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in einem Interview erklärt hatte, er wünsche sich eine "Versöhnung" mit seiner Partei, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Rande des Parteitags am Samstag in Reutlingen: "Ich bin immer für Versöhnung." Und: "Der Versöhnungsprozess ist doch schon eingeleitet." Details nannte er allerdings nicht.

Auch Baden-Württembergs Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz: "Versöhnung ist immer gut." Seine Partei habe beim Parteitag ein ambitioniertes Klimaprogramm beschlossen. "Da passen Boris Palmers Klimaschutzaktivitäten in Tübingen gut dazu."

Parteiaustritt nach umstrittenen Äußerungen nahegelegt

Palmer sagte am Sonntag zu den Äußerungen von Kretschmann und Schwarz: "Ich freue mich über diese Bereitschaft zu Versöhnung und denke, dass dem auch nichts im Wege stehen kann." Palmer hatte der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag) gesagt, er wolle wieder "Parteifreund" sein.

Der Landes- und der Bundesvorstand der Grünen hatte Palmer im Mai den Parteiaustritt nahegelegt - wegen dessen umstrittenen Äußerungen über ältere Menschen in der Corona-Pandemie: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären". Mit dem Vorstandsbeschluss habe man ihm den Stuhl vor die Tür gesetzt, dieser Beschluss sei noch nicht rückgängig gemacht worden, sagte Palmer. "Aber ich würde mir eine Versöhnung wünschen." Für seine von manchen als menschenverachtend empfundenen Äußerungen vom Frühjahr hatte sich Palmer entschuldigt und sieht sie durch die Maßnahmen zum Schutz von Älteren in Tübingen als teilweise wiedergutgemacht.

Tübinger Modell findet Anerkennung in Corona-Zeiten

Derzeit wird der Tübinger OB parteiübergreifend dafür gelobt, wie in der Unistadt ältere Menschen besonders geschützt werden. Bundesparteichef Robert Habeck hatte jüngst in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" erklärt, es werde kein formales Parteiausschlussverfahren gegen Palmer geben. Der Drops sei gelutscht und das sei auch gut so.

Jedoch seien die Wunden in der Partei noch nicht geheilt, weil Palmer gegen die Linie der Partei verstoßen habe. "Er hat viele Leute verprellt. Er hat viele Leute verletzt." Es bleibe dabei, dass die Grünen ihn nicht unterstützen würden, wenn Palmer 2022 erneut als Tübinger OB antreten wolle. Gleichwohl habe der Tübinger OB mit seiner praktischen Corona-Politik für Ältere gezeigt, dass er es anders meint als in seiner Äußerung im Mai, sagte Habeck. Es habe bei Palmer also ein "Lernprozess" eingesetzt. Allerdings erklärten die beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, der Beschluss des Landesvorstands, dass Palmer der Austritt nahegelegt und nicht mehr unterstützt werde, gelte unverändert.