Mehrere Regionen in Baden-Württemberg überschreiten seit Tagen den Inzidenz-Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Jetzt könnte es dort weitere lokale Einschränkungen geben.

Die baden-württembergische Landesregierung hält es für möglich, dass Orte mit hohen Infektionszahlen keine Lockerungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten bekommen. Solche Hotspots könnten sogar stärker eingeschränkt werden, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Weitere Kontaktbeschränkungen in Hotspots

Weitreichende Pläne hat das Land für Gebiete, in denen die Inzidenz der Infizierten pro 100.000 Einwohner mehr als drei Tage lang über 200 liegt. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kündigte an, dass dort Mitglieder eines Haushalts nur noch eine weitere Person treffen dürften - Kinder unter 14 Jahren nicht einbezogen.

Veranstaltungsverbot in Hotspots - Ausnahme Gottesdienste

Veranstaltungen seien in diesem Fall mit Ausnahme von Gottesdiensten komplett verboten, Friseursalons und Sonnenstudios müssten schließen. Der Besuch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen soll nur nach vorherigem Antigen-Test oder mit FFP2-Maske erlaubt werden.

Doch die Strategie ist noch immer in der Planung. Man stimme sich derzeit noch mit den Gesundheitsämtern ab, so Lucha. Knackpunkt seien Pläne für allgemeine Ausgangsbeschränkungen. Da müsse man sich noch in einer Arbeitsgruppe mit den Ressorts und den Kommunen einigen.

Knackpunkt Ausgangsbeschränkungen

Nach einem Entwurf des Sozialministerium sollen die Bürger ihre Wohnung in den Hotspots nur noch "bei triftigen Gründen" verlassen, etwa für Job, Schule, Sport, Einkauf oder Arztbesuche. Derzeit liegen die Kreise Lörrach, der Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Pforzheim, Heilbronn und Mannheim über der 200er-Marke.

Das Problem sei, die Gebiete vernünftig abzugrenzen, so Kretschmann. Er warb für ein differenziertes Vorgehen innerhalb der betroffenen Landkreise und sprach sich am Dienstag gegen pauschale Lösungen für ganze Kreise aus. "Das Virus kennt ja die Kreisgrenzen nicht." Man werde sich zügig einigen. Ein Datum nannte er aber nicht.

In Pforzheim, eine der möglicherweise betroffenen Regionen, ist die Unklarheit spürbar. Aus der Stadtverwaltung wollte sich bislang niemand zu den möglichen Einschränkungen äußern. Auch an den Schulen herrscht Ungewissheit: Wie ein Unterricht unter den Vorzeichen stattfinden könne, sei für sie ein Rätsel, so die Rektorin des Hilda-Gymnasiums, Edith Drescher.