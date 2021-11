Landesregierung verschiebt Entscheidung über schärfere Corona-Regeln

Die Landesregierung will wegen der dramatischen Corona-Lage Sport- und Kulturevents verbieten oder einschränken. Die Entscheidung darüber hat sie jetzt aber vorerst verschoben.

Die baden-württembergische Landesregierung will nun doch nicht wie angekündigt bereits am Dienstag schärfere Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschließen. In einer Pressekonferenz der Landesregierung sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), man wolle noch die Beratungen zwischen Bund und Ländern am Dienstag abwarten, dann voraussichtlich am Mittwoch über die Maßnahmen in Baden-Württemberg entscheiden, so dass die neuen Regeln voraussichtlich am Donnerstag (2.12.) Inkrafttreten können. Das wichtigste in der derzeitigen Lage sei, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken.

Oberstes Gebot: Beschränkung der Kontakte

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits am Montag angekündigt, Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen verbieten oder zumindest erheblich beschränken zu wollen. Am Dienstag in der Pressekonferenz wurde er konkreter: Sportveranstaltungen sollen ohne Publikum stattfinden, Clubs und Diskotheken schließen, außerdem soll es keine Alkoholabgabe mehr im öffentlichen Raum geben. Inwieweit weiter Kulturveranstaltungen stattfinden können, darüber will die Landesregierung noch beraten. Für den Schulunterricht soll es zunächst keine strengeren Regeln geben.

Beratungen über Bundesnotbremse

Hintergrund für die Verschiebung der Kabinettsentscheidung ist die gestern angekündigte Videokonferenz von Ministerpräsident Kretschmann, den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der anderen Länder, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl zukünftigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Beteiligten wollen unter anderem über die Einführung einer Bundesnotbremse beraten. Ministerpräsident Kretschmann will sich für eine Wiederherstellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite einsetzen. Zumindest müssten die Länder aber in der Lage sein, notwendige strengere Regeln schnell beschließen zu können.

Bundesverfassungsgericht: Bundesnotbremse war verfassungsgemäß

Die Entscheidung für eine Bundesnotbremse könnte Auftrieb bekommen durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte am Dienstagmorgen eine Erklärung veröffentlicht, wonach die Bundesnotbremse im Frühjahr verfassungsgemäß war und damit mehere Verfassungsbeschwerden abgewiesen. Die Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen seien zwar ein Eingriff in die Grundrechte gewesen, das Schutzkonzept habe aber "in seiner Gesamtheit dem Lebens- und Gesundheitsschutz sowie der Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems als überragend wichtigen Gemeinwohlbelangen" gedient.