Nach dem tödlichen Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg sind in Baden-Württemberg die Sicherheitsvorkehrungen auf einzelnen Märkten verstärkt worden. Zum Beispiel wurde am Samstag auf mehreren Weihnachtsmärkten im Land die Zahl der Polizeikräfte erhöht - auch in Esslingen oder in Ludwigsburg.