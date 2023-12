per Mail teilen

So schön buntes und glitzerndes Papier sein mag - auch hier gibt es einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit. Denn durch klassisches Geschenkpapier entstehen in Deutschland jährlich nach den Feiertagen rund 8.000 Tonnen Papiermüll. Unverpacktläden in Baden-Württemberg haben deshalb alternative Ideen entwickelt, um Verpackungsmüll zu minimieren.