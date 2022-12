Stuttgart: Initiative "Die Anstifter" verleiht Friedenspreise

per Mail teilen

Die Stuttgarter Bürgerinitiative "Die Anstifter" hat am Sonntag eine Schule und "Reporter ohne Grenzen" mit Preisen ausgezeichnet. Die Bürgerintiative und die Stiftung Friedenspreis verleihen nach eigenen Angaben seit 20 Jahren Preise an Projekte und Menschen, die sich in "besonderer Weise für Frieden, Gerechtigkeit, Zivilcourage und Solidarität" einsetzen.