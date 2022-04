BW-Verdienstorden verliehen: Kretschmann zeichnet 23 Männer und Frauen aus

BW-Ministerpräsident Kretschmann hat in Ludwigsburg 23 Frauen und Männer mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet - darunter zwei Schauspielerinnen und einen Olympia-Medaillengewinner.

Es ist ein alljährliches Ritual, dass anlässlich des Geburtstages des Landes am 25. April Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet werden. "In diesem Jahr feiert unser Land seinen 70. Geburtstag und wir können auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die wir insbesondere auch unserer unglaublich engagierten Bürgerschaft zu verdanken haben", betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag (30. April 2022) im Schloss Ludwigsburg anlässlich der Verleihung des Verdienstordens. "In genau dieser Tradition haben sich unsere heutigen Ordensprätendentinnen und Ordensprätendenten in herausragender Weise für ihre Mitmenschen und unser Gemeinwesen eingesetzt, sie haben Verantwortung übernommen und sich über viele Jahre in verschiedensten Bereichen beispielhaft engagiert“, so der Ministerpräsident.

Kretschmann: Bewältigung der Corona-Pandemie war Gemeinschaftsleistung

In seiner Rede betonte Kretschmann den hohen Stellenwert und die Bedeutung, die Zusammenhalt und ein gutes Miteinander für die Gesellschaft hätten. Ohne ein Gefühl der Zusammengehörigkeit könne kein Gemeinwesen bestehen, so Kretschmann. "Dieser Zusammenhalt und unsere engagierte Bürgerschaft zeigen sich gerade auch in der Solidarität mit der Ukraine. Hier bei uns im Land sind viele Menschen bereit, die Sanktionen gegen den Aggressor Russland und die damit verbundenen Einschränkungen mitzutragen, zu helfen und die Flüchtenden aufzunehmen", sagte Kretschmann. Und auch in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie hätten die Bürgerinnen und Bürger im Land Verantwortung, Disziplin und Hilfsbereitschaft gezeigt, Rücksicht genommen und Solidarität gelebt. Kretschmann sprach von einer großen Gemeinschaftsleistung.

Schauspielerinnen Maria Furtwängler und Natalia Wörner ausgezeichnet

Zu den 23 Preisträgerinnen und Preisträgern gehören die Schauspielerinnen Maria Furtwängler und Natalia Wörner. Sie erhalten den Verdienstorden für ihr soziales und humanitäres Engagement. Furtwängler hilft mit ihrer Stiftung Mädchen und Frauen vor allem auf den Philippinen, die Opfer von Menschenhandel wurden. Die in Stuttgart geborene Wörner macht mit einer Initiative auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

Landesverdienstorden für Ringer Frank Stäbler

Frank Stäbler aus Musberg (Kreis Esslingen) ist einer der erfolgreichsten Ringer des Landes und Deutschlands. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 gewann er die Bronze-Medaille. Außerdem ist Stäbler siebenfacher deutscher Meister, zweimaliger Europameister und dreimaliger Weltmeister. Jenseits der Ringermatte engagiert sich Stäbler im Rahmen der "Sherpa Nepalhilfe" für ein Projekt im Himalaya und unterstützt zudem den iranischen Spitzenringer Mohammad Papi. Mit dem Kultusministerium und der Stiftung Sport in der Schule hat Frank Stäbler das Projekt "Be ready!" gestartet.

Alfred Ritter: Ehrung für Verdienste um den Klimaschutz

Zu den neuen Trägern des Landesverdienstordens gehört auch Alfred Ritter, Miteigentümer von Ritter-Sport in Waldenbuch (Kreis Böblingen). Er bekommt den Landesverdienstorden für seine Verdienste um den Klimaschutz. Nach eigenen Angaben produziert Ritter Sport seit 2019 klimaneutral. Bis 2025 strebt das Unternehmen die vollständige Klimaneutralität an, also zum Beispiel auch bei Lieferanten.

Weitere Preisträger aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft

Neben Prominenten wurde auch viele Männer und Frauen geehrt, die nicht im Rampenlicht und eher in der zweiten Reihe stehen. So wurde zum Beispiel Katrin Lichy aus Ludwigsburg für ihr Engagement auf der Intensivstation des RKH Klinikums Ludwigsburgs für die Corona-Patientinnen und -Patienten ausgezeichnet. Die Milchlandwirtin Christa Fuchs aus Argenbühl (Kreis Ravensburg) wurde für ihren Einsatz gewürdigt, sich aktiv als Botschafterin für heimische Agrarprodukte einzusetzen. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören auch Angie Reinecke-Eckardt, eine Mitbegründerin des Tafelladens in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Paul Westrick, einer der führenden Wildbienenexperten in Deutschland.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden zum Beispiel Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Roger Kehle, der frühere Präsident und Hauptgeschäftsführers des Gemeindetags Baden-Württemberg und Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), frühere Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium und langjähriges Mitglied im Landtag.

"Baden-Württemberg ist stolz auf Träger des Landesverdienstordens"

Kretschmann dankte in seiner Rede den Geehrten für ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens. Ein demokratisches Gemeinwesen lebe vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die bereit seien, Ideen, Zeit und Herzblut zu investieren. Die Ordensprätendentinnen und Ordensprätendenten seien Vorbilder, die zur Nachahmung ermutigten und andere begeisterten und anregten. "Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr großartiges Engagement“, so Kretschmann. "Baden-Württemberg ist stolz auf die Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg."

Bei der Verleihung in Ludwigsburg am 30. April 2022 waren nicht alle Ausgezeichneten aus unterschiedlichen Gründen persönlich anwesend.