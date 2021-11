Corona-Patienten aus Baden-Württemberg sollen verlegt werden

Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie sollen laut Deutscher Presse-Agentur Covid-Patienten aus Baden-Württemberg in andere Bundesländer verlegt werden.

Jeweils drei Covid-19-Patienten aus Karlsruhe und Pforzheim, die mehrheitlich beatmet werden, könnten "unter Umständen" noch in dieser Woche verlegt werden. Das sagte der Koordinator der Corona-Intensivversorgung in Baden-Württemberg, Götz Geldner, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Anfrage für die benötigten Intensivbetten sei an die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland gestellt worden.

"Kleeblatt Südwest" soll helfen

Diese drei Bundesländer bilden mit Baden-Württemberg das sogenannte Kleeblatt "Südwest". Das bundesweite "Kleeblatt-Konzept" ist 2020 beschlossen worden: Danach sind die Bundesländer einer von fünf Kleeblatt-Regionen (Nord, Ost, Süd, West, Südwest) zugeordnet. Bei Bedarf wird zunächst innerhalb des eigenen Kleeblatts nach freien Intensivplätzen gesucht - vor allem für Corona-Patienten.

Erst wenn dort nichts verfügbar ist, wird die Verlegung auch in andere Gebiete und Bundesländer organisiert. In der vierten Corona-Welle ist es das erste Mal, dass solche Verlegungen geprüft werden - bundesweit derzeit für rund 80 Patienten.

Bereits vor einem knappen Jahr mussten Covid-19-Patienten vorsorglich verlegt werden - damals aber innerhalb Baden-Württembergs, nämlich von Heidelberg nach Stuttgart und Ulm.

Fast ein Viertel der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt

Laut DIVI-Intensivbettenregister werden derzeit 510 Covid-19-Fälle (Stand Dienstag, 12:30 Uhr) in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt. Die Hälfte davon wird invasiv beatmet. 22,8 Prozent der Intensivbetten im Land sind mit Corona-Patienten belegt.