DRK-Rettungsdienst sieht Entspannung durch kürzere Corona-Quarantäne

per Mail teilen

In Baden-Württemberg gelten neue Corona-Regeln. Dazu gehören verkürzte Quarantäne-Fristen zum Schutz der "kritischen Infrastruktur - wie etwa der Rettungsdienste.

Für Michael Wucherer, Rettungsdienstleiter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Esslingen/Nürtingen, ist die verkürzte Quarantäne für Corona-Positive und Kontaktpersonen eine gute Nachricht. "Aktuell ist es tatsächlich eine Entspannung für eine Situation, die auf uns zukommt, nämlich dass man Mitarbeiter nicht zwei Wochen oder zehn Tage in Quarantäne hat und nicht einsetzen kann", so Wucherer im SWR.

Tägliche Tests und interne Kontaktverfolgung

Grundsätzlich würden Mitarbeitende des Rettungsdienstes jetzt schon täglich getestet. Dabei gehe es auch darum sicherzustellen, dass Mitarbeiter in der Notfallrettung oder im Krankentransport keine Gefahr für Patienten darstellten. "Wenn das Ergebnis positiv ist, gibt es die klare Anweisung, die Rettungswache zu verlassen und den Vorgesetzten zu informieren. Wir machen dann intern schon eine Rückverfolgung der Kontaktpersonen und melden das dem Gesundheitsamt. Wir sind da sehr sensibilisiert", erklärt Wucherer.

Pläne für "kritischen Bereich" Leitstelle

Aber auch in der Zentrale seien bereits Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass der Rettungsdienst weiter funktioniert. "Auf unserer integrierten Leitstelle haben wir Vorkehrungen getroffen, dass wir Mitarbeiter besser isolieren können", sagt Dienstleiter Wucherer. "Da gibt es keine Besucher mehr. (…) In der Leitstelle sind normalerweise viele Arbeitsplätze eng beieinander. Hier haben wir Arbeitsplätze isoliert, in anderen Gebäuden untergebracht, um Infektionen zu verhindern. Das ist ein sehr kritischer Bereich."

"Die Leitstelle muss funktionieren. Notrufe müssen angenommen werden können."

Im Ernstfall dürfen auch Infizierte arbeiten

Das bedeutet im Extremfall auch, dass infizierte Beschäftigte isoliert in der Leitstelle arbeiten, "wenn es der Gesundheitszustand zulässt", so Wucherer. "Wir müssen auch für ein 'Worst-Case-Szenario' planen. Für solche Fälle wird für uns auch eine Quarantäne-Verkürzung interessant. Wir können uns da mit unserem Gesundheitsamt individuell abstimmen, ob wir jemanden früher rausnehmen können. Wir hoffen, dass wir drumrum kommen, aber die Pläne sind tatsächlich schon in der Schublade."

Der DRK-Rettungsdienst hat sich zwar schon selbst darauf vorbereitet, dass die Infektionszahlen auch unter den Mitarbeitenden steigen. Aber die verkürzten Quarantäne-Fristen werden als hilfreiche Maßnahme begrüßt, um die Notfallrettung auch im Ernstfall sichern zu können.