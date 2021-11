Verkehrsminister will dichten Takt auch auf dem Land

Baden-Württemberg will nach eigener Aussage das "Klimaschutzland Nr. 1 in Deutschland" werden. Wie Verkehrsminister Winfried Hermann den ÖPNV ausbauen will, sagt er im Interview.

SWR Aktuell: Wenn man alle Probleme mal in einer Person zusammenfassen würde, wäre das vielleicht eine alleinerziehende Mutter, die sich als Supermarktkassiererin keine Wohnung in der Stadt leisten kann. Und deswegen pendelt sie täglich aus einem Schwarzwalddorf in die Stadt, muss nebenbei ihr Kind in die Kita bringen. Der Bus fährt höchstens einmal pro Stunde auf dem Land. Ein E-Auto kann sie sich nicht leisten. So fährt sie halt weiter den alten Verbrenner. Solchen Menschen und vielen anderen will die grün-schwarze Landesregierung das Leben erleichtern. Und darüber spreche ich jetzt mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann von Bündnis 90/Die Grünen. Wie wollen Sie diese Frau aus dem Schwarzwald dazu bringen, sich an der ökologischen Verkehrswende zu beteiligen?

Winfried Hermann: Also nicht nur dieser Frau, sondern auch allen anderen wollen wir natürlich im ländlichen Raum ein besseres Angebot machen. Der öffentliche Verkehr ist tatsächlich im ländlichen Raum sehr dünn, also die Takte sind zum Teil dürftig. Stundentakt ist ja schon nicht schlecht.

Aber manchmal, abends oder nachmittags sind es dann zwei Stunden. In manchen Regionen ist der öffentliche Verkehr Schülerverkehr und wir haben ja den Anspruch, dass wir eine Art Mobilitätsgarantie einlösen. Im Sinne von: Man kann auch ohne Auto mobil sein. Das gilt sicherlich nicht für alle Strecken und zu allen Tages- und Nachtzeiten.

SWR Aktuell: Machen Sie das bitte mal konkret. Was heißt das?

Hermann: Stundentakt des öffentlichen Verkehrs mindestens als Grundtakt, also den Fall, den Sie beschrieben haben. Da ist der Stundentakt schon mal da. Das ist nicht schlecht, aber in Hauptverkehrszeiten wollen wir den Halbstundentakt und perspektivisch wollen wir den ganzen Tag über einen Halbstundentakt anbieten. Wir wollen aber auch den öffentlichen Verkehr ergänzen durch flexible Formen des öffentlichen Verkehrs. Also, dass man mit kleineren Bussen auf Bedarf hin auch dahin kommt, wo dann kein Bus oder keine Bahn mehr fährt.

Wir wollen sehr viel flexibleren, auch kleineren Formen zum Durchbruch helfen. Neue Technologien, die über Smartphone gehen, sind bereits in Modellfällen erprobt, und das kann man und könnte man stärker ausrollen. Und natürlich braucht es auch im ländlichen Raum ein Netz für Ladeinfrastruktur, sodass Elektrofahrzeuge dann auch möglich sind. Den Fall, den Sie beschrieben haben, dass man sich kein neues Auto leisten kann, das ist heute noch so.

Aber es wird in den kommenden Jahren so sein, dass Benzin und Diesel tendenziell teurer werden. Und Elektromobilität wird die günstigere Alternative sein, sodass es sich dann auch für diejenigen, die nicht so viel Geld haben, irgendwann rechnen wird, mit Elektroautos zu fahren. Aber dazu brauchen wir ein Netzwerk.

SWR Aktuell: Wer soll denn diese neue Struktur, diese zusätzlichen Busse, diese neuen Angebote überhaupt bezahlen?

Hermann: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen sind wir als Land verantwortlich für den Schienenpersonennahverkehr. Der geht ja auch in die ländlichen Räume rein, aber von den Haltestellen und Bahnhöfen abgehend ist der Busverkehr in Verantwortung der Landkreise oder der Städte. Also muss auch die kommunale Ebene aktiv werden. Und in manchen Bereichen fahren wir Mischkonzepte. Zum Beispiel dort, wo keine Schiene ist, aber eine sein sollte, fördern wir sogenannte Regiobuslinien. Das sind eine Art Schnellbusse, vergleichbar mit dem, was die Bahn bietet.

Ich will auch deutlich machen: Die Verkehrswende wird nicht gelingen, wenn alle auf die anderen zeigen, sondern zur Verkehrswende gehört einerseits der Bund, das Land, die kommunale Ebene und dann die Menschen selber, die sich natürlich auch Gedanken machen müssen: Wie kann ich meine Mobilität umwelt- und klimafreundlicher organisieren? Man muss sich da ein bisschen umstellen, aber das muss nicht unbedingt ein Verlust sein.

SWR Aktuell: Jetzt sind die Grünen bald in der Bundesregierung. Hoffen Sie auf Hilfe aus Berlin für ihr Projekt und ähnliche Projekte?

Hermann: Absolut. Wir haben dort angemeldet, dass wir mehr Mittel brauchen für den Schienenpersonennahverkehr, und zwar deutlich mehr. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren ja eigentlich viel schaffen, denn der Verkehr ist echt klimabelastend. Und ein Weg ist die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Und der kostet halt auch was. Also umsonst wird es nicht gehen.

Aber die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, wollen wir auch verbessern. Wir wollen ja im Land eine gesetzliche Möglichkeit schaffen, dass die kommunale Ebene eine Abgabe oder eine Gebühr einnehmen kann, mit der sie den ÖPNV besser ausbauen und gleichzeitig ein besseres Angebot an die Bürgerinnen und Bürger machen kann. Wir wollen die finanzielle Situation auch auf der Ebene verbessern, auf die es sehr ankommt: auf die kommunale.