Nachdem der Dienstwagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag in einen Unfall verwickelt wurde, ermittelt jetzt nach SWR-Informationen die Staatsanwaltschaft.

Am Montagabend war es auf der A81 bei Heilbronn zu einem schweren Aquaplaning-Unfall gekommen, in den auch ein Dienstwagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) verwickelt war.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn nach Angaben eines Sprechers ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 33-jährigen Autofahrer eingeleitet. Er war mit seinem Wagen am Montagabend auf der A81 bei strömendem Regen ins Schleudern geraten und in ein Begleitfahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann geprallt. Dabei wurden der Fahrer schwer und ein einjähriges Mädchen auf dem Rücksitz lebensgefährlich verletzt. Der Zustand des Mädchens ist nach SWR-Informationen weiterhin kritisch.

Zuvor war Kretschmanns Dienstwagen wegen Aquaplaning gegen die Mittelleitplanke geprallt und am Fahrbahnrand zum Stehen gekommen. Die Polizei geht in beiden Fällen von nicht angepasster Geschwindigkeit aus. Gegen den Fahrer des Regierungschefs läuft wegen des Unfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, er muss mit einem Bußgeld rechnen.

Weiterer Aquaplaning-Unfall an gleicher Stelle

Nur wenige Minuten nachdem der Dienstwagen am Fahrbahnrand zum Stehen kam, hat sich an gleicher Stelle ein weiterer Unfall ereignet. Das sagte das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag dem SWR. Ein Mercedes sei ins Schleudern geraten und infolgedessen auf die linke Leitplanke geprallt. Er sei ungefähr 100 Meter vor der Wagen-Kolonne des Ministerpräsidenten zum Stehen gekommen. Der 55-jährige Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf 20.000 Euro.

Erst nachdem sich dieser Unfall ereignet hatte, prallte der 33-Jährige in das Begleitfahrzeug des Ministerpräsidenten.

Nach Unfall: Ministerium plant Tempolimit bei Nässe

In Folge des Verkehrsunfalls will der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) jetzt ein Tempolimit bei Nässe auf dem betroffenen Streckenabschnitt der A81 anordnen. Denn auf der Strecke war es bereits zuvor zu Unfällen gekommen. "Zusätzlich nehmen wir diese Unfälle zum Anlass, den gesamten Abschnitt der A81 unter Verkehrssicherheitsaspekten erneut unter die Lupe zu nehmen", so Hermann gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten". Wie hoch das Tempolimit ausfallen wird, ist laut einem Sprecher noch unklar.