Schnee und glatte Straßen sorgen für Unfälle in Baden-Württemberg

Knapp zwei Wochen vor Weihnachten macht sich in Baden-Württemberg der Winter breit, bringt Schnee und eisglatte Straßen mit sich. Das wird vor allem Autofahrern zum Verhängnis.

Schnee und eisbedeckte Flächen so weit das Auge reicht: In Baden-Württemberg hält in dieser Woche der Winter Einzug. Und der bringt seine Tücken mit: In einigen Regionen sind am Mittwoch und am Donnerstagmorgen schon schneebedingte Verkehrsunfälle passiert.

Langer Rückstau auf der A96

Auf der A96 müssen sich Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf eine lange Zeit im Stau gefasst machen. Wie die Autobahnpolizei Kißlegg dem SWR mitteilte, gibt es hier einen Rückstau von 20 Kilometern. Zwischen Weißensberg und Wangen gehe nichts mehr. Das Technische Hilfswerk sei im Einsatz, falls Menschen im Stau Hilfe bräuchten. Auf der A96 stehen derzeit drei Lkw quer. Die Strecke wird wohl erst um die Mittagszeit wieder frei sein.

Glatte Straßen in den Kreisen Konstanz und Ravensburg

Zehn Unfälle meldete die Polizei am Donnerstagmorgen allein im Kreis Konstanz. Allerdings handele es sich dabei um reine Blechschäden. Menschen seien keine verletzt worden. Im Kreis Ravensburg kam es in der Nacht auf Donnerstag zu drei Unfällen. Häufig seien wohl herabgefallene Äste auf der Fahrbahn das Problem:

"Derzeit haben wir Probleme mit Bäumen und Ästen, die unter dem Schnee abbrechen und auf die Fahrbahn fallen."

Aber auch die falschen Reifen können schuld sein, wenn es zu einem Unfall kommt. Das zeigte sich am Mittwochmorgen in Eigeltingen (Kreis Konstanz). Hier war eine 35-jährige Fahrerin auf glatter Straße ins Schleudern geraten und gegen einen Zaun, eine Laterne und ein geparktes Auto gekracht. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand ein Totalschaden. Sie muss wegen der falschen Bereifung mit einer Anzeige rechnen.

Am Mittwoch hatte die Polizei in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee bereits rund 40 wetterbedingte Unfälle vermeldet. Auch hier blieb es meist bei Blechschäden. Eine 18-Jährige hatte am Mittwochmorgen allerdings nicht ganz so viel Glück. Sie kam mit ihrem Auto auf der B30 von Ulm in Richtung Biberach auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen mehrmals gegen eine Leitplanke. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Schnee und Eis sorgen auch in der Region Ulm für Unfälle

Auch in der Ulmer Region kam es wegen schneeglatter Straßen zu einigen Unfällen. Die Polizei meldete am Mittwochnachmittag bereits 38 Unfälle. So geriet am frühen Mittwochmorgen ein 26-jähriger Fahrer in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Fahrer mussten schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden.

In der Region gab es viele Auffahrunfälle: Wie hier in Blaustein im Alb-Donau-Kreis z-media/Ralf Zwiebler

Auch ein 73-jähriger Fahrer geriet am Mittwochmorgen mit seinem Fahrzeug bei schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenspur. Der Mann war bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) unterwegs gewesen und stieß hier mit dem Wagen einer 69-Jährigen zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Ebenfalls im Alb-Donau-Kreis rutschte der Wagen einer 63-Jährigen beim Abbiegen in das Fahrzeug einer 23-Jährigen. Die Frau war laut Polizei wohl zu schnell auf die glatte Straße gefahren und kam dabei auf die Spur der 23-jährigen Fahrerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Polizei gibt Tipps für das Vermeiden von Unfällen

Die Polizei in Ulm warnte in diesem Zusammenhang vor der Möglichkeit von wetterbedingten Unfällen und gab Tipps, für ein sicheres Ankommen. Vor allem eine angepasste Geschwindigkeit sei demnach wichtig, um Unfälle auf schneeglatten Straßen zu vermeiden: