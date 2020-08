Der Neu-Ulmer Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz will die verbleibenden Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof nach einem neuen Konzept betreiben, darunter auch die Filiale in Ulm. Man müsse der zunehmenden Digitalisierung etwas entgegen setzen, sagte Geiwitz am Mittwoch im SWR. mehr...