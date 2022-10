Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten ab Mittwoch in Bremerhaven unter anderem über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. BW fordert dazu mehr Geld vom Bund.

Es ist wohl das wichtigste, wenn auch nicht das einzige Thema bei der zweitägigen Konferenz der Verkehrsminister im Norden: Wie sieht der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket aus? Entscheidende Details könnten schon vorab bekannt geworden sein: Ein 49-Euro-Ticket solle im Jahresabo erhältlich sein, berichtete die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" unter Berufung auf ein der Redaktion vorliegendes Eckpunktepapier. Auch der ARD-Anstalt Radio Bremen liegen diese Informationen vor. Zuvor war über eine Spannbreite zwischen 9 und 59 Euro diskutiert worden oder auch über unterschiedliche Geltungsbereiche.

Wohl bundesweit gültiges "Klimaticket Deutschland"

Die Verkehrsminister erwarten demnach einen hohen Anteil von Neukunden und eine hohe Klimawirkung. Dem Bericht zufolge soll das unter dem Namen "Klimaticket Deutschland" geplante Angebot bundesweit im öffentlichen Personennahverkehr gültig sein. "Es ist personalisiert und nicht übertragbar", heiße es in dem Eckpunktepapier weiter. Das Ticket solle sowohl digital als auch analog angeboten werden.

Das Vorgängermodell zum 49-Euro-Ticket kam gut an, wie auch bei einer Demo in in Stuttgart betont wurde (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig

Finanzierung des 49-Euro-Tickets muss noch geklärt werden

Das ursprüngliche 9-Euro-Ticket war Ende August nach drei Monaten planmäßig ausgelaufen. Wegen des großen Zuspruchs verständigten sich schon im September die Verkehrsminister von Bund und Ländern darauf, eine Nachfolgeregelung zu suchen.

Geklärt werden muss allerdings die Finanzierung sowie die Frage, wie neben solch einem Ticket auch weitere Investitionen in den ÖPNV ermöglicht werden können. Kritik aus Baden-Württemberg kam reichlich - sogar von einem "vergifteten Angebot" war die Rede. Die Verkehrsminister erwarteten ein Angebot des Bundes.

Verkehrsminister Hermann mahnt Planungssicherheit an

So fordert der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) aus Berlin deutlich mehr Geld. Für die Herausforderungen der kommenden Jahre sei Planungssicherheit erforderlich. Bis zum Jahr 2030 brauchen die Länder zusammen jährlich 1,5 Milliarden Euro mehr Geld - zusätzlich zu den ohnehin schon verplanten Regionalisierungsmitteln.

Mit ihnen hatte Baden-Württemberg unter anderem bereits 130 Doppelstockzüge bestellt. Wenn 2025 der neue Bahnhof in Stuttgart in Betrieb geht, habe man es mit ganz anderen Kapazitäten zu tun, so die Warnung aus dem Land. Dann drohe eine Konsequenz, die so gar nicht in die Klimaschutzbemühungen des neuen Tickets passe: Ohne ausreichend Geld müsste man den Fahrplan eindampfen, wie Verkehrsminister Hermann angekündigte. Ein günstiges bundesweites Nahverkehrsticket würde in dem Fall wenig bringen.