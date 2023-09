Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) möchte Zugfahren attraktiver machen und die Mobilitätswende in BW vorantreiben. Konkrete Maßnahmen stellte er in einem Aktionsplan vor.

Das Verkehrsministerium hat am Montag in Stuttgart den "Aktionsplan Qualität im Schienenpersonennahverkehr" vorgestellt. Er ist auf mehrere Jahre angelegt und beinhaltet ein Bündel verschiedener Maßnahmen, um die Qualität des Schienennahverkehrs zu verbessern.

Puffer im Fahrplan für bessere Anschlusssicherheit

Als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) will das Land in einem Aktionsplan an mehreren Punkten mit konkreten Maßnahmen ansetzen. Etwa sollen durch mehr Puffer im Fahrplan Pendler und Bahnreisende künftig ihren Anschluss zuverlässiger erreichen. Beim Erstellen der Fahrpläne rangiere die Zuverlässigkeit von Verbindungen in Zukunft vor der maximalen Zeitersparnis, wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte.

Konkret könne das heißen, dass eine Verbindung gemäß Regelfahrplan ein paar Minuten länger als bislang dauere. Dafür sollen die Anschlüsse aber erreicht werden. "Umsteigen soll kein Glücksrennen mehr sein", so Minister Hermann.

Höhere Vertragsstrafen für Eisenbahnverkehrsunternehmen

Auch Verkehrsverträge des Landes mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) werden überarbeitet. Ziel ist es unter anderem, Strafen für nicht erfüllte vereinbarte Leistungen neu zu gewichten: Sind Versäumnisse wie Zugausfälle und Unpünktlichkeit vom Unternehmen selbst verschuldet, fallen die Vertragsstrafen höher aus, bei fremdverschuldeten Qualitätsproblemen im Gegenzug geringer. Auf diese Weise soll ein gezielter Qualitätsanreiz für die Unternehmen gesetzt werden.

Gleich mit mehreren Maßnahmen will Baden-Württemberg die Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften unterstützen - und zwar organisatorisch, kommunikativ oder auch finanziell. Hierfür soll eine Allianz zur Gewinnung von Fachkräften mit der Branche gebildet werden.

Ein "Qualitätsanwalt" begleitet die Umsetzung

Die Umsetzung der dieser Maßnahmen begleitet von Oktober an ein "Qualitätsanwalt". Für diese Aufgabe habe man mit Matthias Lieb einen ausgewiesenen Experten gewinnen können, so das Ministerium. Er habe sich in einem offenen Auswahlprozess durchsetzen können und sich bereits seit Längerem in verschiedenen Funktionen für Fahrgastinteressen stark gemacht. Der "Qualitätsanwalt" soll vor allem die Interessen der Fahrgäste im Schienenpersonennahverkehr im Blick haben und sich unter anderem für eine bessere Kommunikation einsetzen.

Schrittweise soll jede Region beziehungsweise jeder Verkehrsvertrag von einem Qualitätsmanager betreut werden, der die Qualität eng überwacht und sich um Schwachstellen kümmert. Auch sollen nebenamtliche Qualitätsscouts in den Zügen unterwegs sein, um strukturelle Qualitätsmängel zu identifizieren und diese zu melden.

Aktionsplan wichtig für die Mobilitätswende

Die wachsende Zahl an Fahrgästen treffe auf ein marodes Schienensystem und Personalmangel, so der Minister. Diese Herausforderung gelte es zu meistern.

Wenn wir zum Umsteigen einladen, müssen die Züge pünktlich und zuverlässig fahren. Und sie müssen sauber und attraktiv sein. Mit Zugsausfällen, Verspätungen und verpassten Anschlüssen wird die Mobilitätswende nicht gelingen.

Hermann will jetzt in die Offensive gehen und die Qualität im schienengebundenen Nahverkehr steigern. "Die Zwanzigerjahre sollen Jahre der Qualitätsverbesserung werden."

Fahrgastverband "Pro Bahn" mit Bewertung

Der Fahrgastverband "Pro Bahn" ordnete den Vorstoß differenziert ein: Viele Probleme seien in der Maßnahmenliste richtig dargestellt, so der Landesvoristzende Joachim Barth auf Nachfrage des SWR. Ob die geplanten Maßnahmen alle so umgesetzt werden und auch die erhoffte Wirkung erzielen, werde die Zukunft zeigen. Gerade der Bereich Infrastruktur zeige aber auch, dass es keine kurzfristigen Lösungen geben könne. "Bauen braucht Zeit und kostet Geld, das der Staat erstmal bereitstellen muss", so Barth.

Hoffnungen setzt Barth auf die Stelle des Qualitätsanwalts. Diese sei mit der Hoffnung verbunden, dass die Qualität des Schienenverkehrs in Zukunft einen höheren Stellenwert bei den Entscheidungen des Ministeriums bekomme.