Streit um Flugrouten: Minister will vermitteln

Flüge vom Flughafen Stuttgart in Richtung Süden könnten künftig eine neue Route nehmen, die den Fluglärm in der Region verringern und CO2 einsparen soll. Das teilte die Stadt Ostfildern mit. Die Abflüge sollen in einer engeren Kurve steiler aufsteigen, das ist der Vorschlag verschiedener Fluggesellschaften, so die Stadt Ostfildern in einer Mitteilung. So würde rund die Hälfte der von Fluglärm betroffenen Menschen entlastet, darunter die Kommunen Plochingen, Oberesslingen, Wendlingen und Ostfildern-Nellingen. Es gebe aber auch Bereiche, die stärker betroffen wären als bisher, wie Denkendorf und Nürtingen. Einige Kommunen wollen den Vorschlag deshalb in ihren Gemeinderäten besprechen, die Fluglärmkommission Stuttgart soll dann Anfang November darüber entscheiden. Danach könnte das Genehmigungsverfahren für die mögliche neue Route gestartet werden. mehr...