Sondierungspapier: Verkehrsminister Hermann bedauert Fehlen von Tempolimit

Im Gespräch mit dem SWR bedauerte Winfried Hermann (Grüne) am Montag, ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern habe sich in der Sondierungsverhandlung für eine Ampel-Koalition nicht durchsetzen lassen. Das Sondierungspapier von SPD, FDP und seiner Partei, den Grünen, sei die Grundlage für Koalitionsgespräche. "Und da steht sehr eindeutig - zu meinem Leidwesen - drin: kein Tempo 130 auf Autobahnen", so Hermann. "Das wird nicht nachträglich noch korrigiert werden, da glaube ich, ehrlich gesagt, nicht dran." Ohne dieses Zugeständnis seien aber weitere Gespräche mit der FDP nicht möglich gewesen. "Das ist einer der Punkte, bei dem ich den Eindruck hatte, das war der 'Einstiegspreis' der FDP", sagte Hermann.