Verkehrsminister Hermann gedenkt verstorbenen Bauarbeitern in Horb

Nach dem tödlichen Gondelabsturz auf einer Brückenbaustelle in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) haben am Mittwoch Vertreter und Vertreterinnen aus der Politik den Verstorbenen gedacht. Auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) war vor Ort. Am Dienstag waren dort drei Männer ums Leben gekommen.