Bis auf weiteres wird sich am bundesweiten Bußgeld-Chaos nichts ändern. Eine Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern ist ohne Ergebnis geblieben. Daher bleibt Baden-Württemberg vorerst bei seiner Linie.

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben am Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Konferenz über das weitere Vorgehen mit dem neuen Bußgeldkatalog beraten. Aber: Trotz eines Kompromissvorschlages ist keine schnelle Einigung zwischen den Verkehrsministern der Länder und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Sicht. "Wir haben nichts beschlossen, weil die Meinungen zu weit auseinanderliegen", sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Daher verdeutlicht Hermann: Das Land Baden-Württemberg bleibe bei seiner Linie, dass Fahrverbote aufgehoben werden, Bußgeldbescheide dagegen nicht: "Bei Bußgeldern gibt es keinen Gnadenentscheid." Der Bußgeldkatalog musste Anfang Juli wegen eines Formfehlers ausgesetzt werden. Erst Ende April war er im Rahmen der neuen Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft getreten.

Führerscheinentzug rückabwickeln, Bußgelder nicht

Alle 16 Bundesländer und der Bund hatten sich darauf verständigt, nach dem aufgedeckten Formfehler die noch nicht vollstreckten Fahrverbote zurückzunehmen. Für Bußgelder galt das dagegen nicht. Weil es sich bei den Fahrverboten um einen besonders schweren Eingriff handele, werden sie auf dem Gnadenweg aufgehoben, hatte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem SWR bereits Anfang Juli gesagt. Rechtskräftig verhängte Verwarnungs- und Bußgelder nach dem neuen Bußgeldkatalog könnten dagegen nicht erstattet werden.

Brandenburg weicht vom Länderkonsens ab

Das Land Brandenburg war von dieser Linie abgewichen und hatte per Gnadenerlass alle Bußgeldbescheide aufgehoben. Der ADAC sieht darin eine Steilvorlage für eine Klagewelle. Aus Gründen der Gleichbehandlung fordert der Automobilclub ein bundeseinheitliches Vorgehen mit gleichen Rechtsfolgen bei Verkehrsverstößen. Dieter Rosskopf, Vorsitzender des ADAC Württemberg, sagte: "Wir beobachten natürlich, dass durch diese misslungene Gesetzesreform ein wirkliches Chaos entstanden ist. Das hat inakzeptable Auswirkungen sowohl auf die Verkehrssicherheit, als auch auf die Rechtstreue der Bürger."

Unabhängig davon, ob sich Bund und Länder einig werden, dürfte der Streit darüber weitergehen, ob man zu dem alten, milderen Bußgeldkatalog zurückkehrt - wie vom ADAC gefordert - oder lediglich den Formfehler korrigiert. Das verlangen die Grünen.

Debakel: Formfehler im neuen Bußgeldkatalog Schärfere Regeln für zu schnelles Fahren sind seit Anfang Juli außer Vollzug gesetzt. Der neue Katalog sieht eigentlich vor, dass ein Monat Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer oder außerorts 26 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt. Zuvor lagen die Grenzen bei Überschreitungen von 31 Kilometer pro Stunde im Ort und 41 Kilometer pro Stunde außerhalb.

TV-Beitrag (3.7.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg):