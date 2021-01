In Baden-Württemberg sind am frühen Mittwochmorgen viele Straßen und Gehwege spiegelglatt. Es gab bereits mehrere Unfälle. Im Kreis Böblingen verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Lastwagen war auf glatter Fahrbahn auf der B464 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen und Böblingen ins Schleudern geraten, wodurch sich der Anhänger quer zur Fahrtrichtung stellte. Der Anhänger durchbrach daraufhin die Leitplanke und kam auf ihr zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 50.000 Euro.

Spiegelglatte Fahrbahnen sorgen am Mittwochmorgen auch im Schwarzwald für Behinderungen und Chaos. Durch überfrierende Nässe haben sich bereits erste Unfälle ereignet. Nach Angaben der Polizei ist vor allem die B36 betroffen. Bei Bietigheim und Durmersheim (beide Landkreis Rastatt) haben sich Fahrzeuge überschlagen. In beiden Fällen blieben die Insassen unverletzt. In der Ausfahrt bei Leopldshafen (Kreis Karlsruhe) hat sich ein Lkw quergestellt.

Bei Neulingen (Enzkreis) ist ein Auto am frühen Morgen von der glatten Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Laut Polizei wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Neckar-Odenwald-Kreis meldet die Polizei zwei Unfälle mit Verletzten in Osterburken und Neckargerach. Nur Blechschäden ohne Verletzte bei insgesamt neun Glätteunfällen registrierten die Beamten im Rhein-Neckar-Kreis. Auf der B37 bei Eberbach war ein Fahrzeug mit sechs Insassen auf die Seite gekippt.

Lkw-Fahrer müssen Nacht in Fahrzeug verbringen

Im Nordschwarzwald mussten die Beamten zu mehreren Glatteisunfällen ausrücken, es blieb aber bei Blechschäden. Bei Loßburg (Kreis Freudenstadt) war eine Straße seit Dienstagabend gesperrt, insgesamt waren dort rund 20 Lastwagen die ganze Nacht festgehangen. Die Fahrer wurden vom Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz mit Tee und Decken versorgt.

Alle Straßen in den Höhenlagen seien schneebedeckt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg zur Situation im Hochschwarzwald. Lastwagen stehen etwa auf der B317 bei Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) oder der B500 im Südschwarzwald quer. Auch auf der B294 im Elztal (Kreis Emmendingen) kam ein Lkw wegen schlechter Ausrüstung nicht weiter. Überfrierende Nässe sorgt auch in den Niederungen für Probleme. Schneeräum- und Streufahrzeuge sind im Einsatz.

Winterdienst-Fahrzeug auf A8 ausgebrannt

Auch die Polizei im Ostalbkreis und in Teilen des Alb-Donau-Kreises warnt Autofahrer am Mittwoch vor überfrierender Nässe und glatten Straßen. Auf der A8 bei Ulm-Elchingen brannte am Morgen ein Winterdienstfahrzeug aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand aber ein hoher Sachschaden. Auch rund um den Bodensee und Oberschwaben warnt die Polizei vor schwierigen Straßenverhältnissen.

Glatte Straßenverhältnisse wurden einem Streuwagen bei Böblingen zum Verhängnis. Das Fahrzeug sei in der Nacht auf Mittwoch in einen Graben gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Unfalls sei die vordere Schneeschaufel mit samt dem Gestänge abgerissen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Müllfahrzeug auf glatter Fahrbahn in einen Straßengraben gekippt. Der Fahrer sei laut Polizei unverletzt und befreite sich selber aus dem Müllfahrzeug. Trotz überfrierender Nässe und Glatteis habe sich die Zahl der Unfälle in der Region Heilbronn-Franken in Grenzen gehalten, so ein erstes Fazit der Polizei.

Auswirkungen auf Bahnverkehr

Auch im Bahnverkehr hat das eisige Wetter Auswirkungen. So sind zum Beispiel im nördlichen Landkreis Karlsruhe zwischen Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten die Oberleitungen der Stadtbahnlinien S1 und S11 eingefroren. Fahrgäste müssen auf Busse umsteigen. Ein Team der Albtalverkehrsgesellschaft erwärmte die Oberleitungen, um so das Eis zum Schmelzen zu bringen.

Wetterdienst warnt weiter vor rutschigen Straßen

Auch tagsüber kann es am Mittwoch rutschig auf den Straßen in Baden-Württemberg werden. Gefrorene Nässe sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Glatteis. Vereinzelt komme im Laufe des Tages auch die Sonne hervor. Im Nordosten hingegen kann es gegen Abend regnen oder schneien bei Temperaturen von minus drei bis zwei Grad.

Bereits am Vortag hatte massiver Schneefall und Glatteis zu zahlreichen Unfällen im ganzen Land geführt.