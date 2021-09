Geringe Auslastung: Landtagsausschuss befasst sich mit Schnellbuslinie X1

Der Verkehrsausschuss des Landtags befasst sich am Donnerstag mit der Zukunft der Schnellbuslinie X1 in Stuttgart. Die Verbindung zwischen Bad Cannstatt und der Innenstadt soll zu mehr sauberer Luft beitragen, steht aber wegen geringer Fahrgastzahlen in der Kritik. Nach Angaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg wurden zuletzt im Frühjahr durchschnittlich elf Fahrgäste pro Fahrt gezählt. Vor der Coronakrise lagen die Zahlen höher, die X1-Busse fuhren auch häufiger. Seit Juli 2021 ist die Zahl der Fahrten deutlich eingeschränkt - um Kosten zu sparen. Eine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat möchte, dass die Schnellbuslinie eingestellt wird. Dafür macht sich nun auch die FDP-Fraktion im Landtag stark, die das Thema in den Verkehrsausschuss eingebracht hat. Das Verkehrsministerium verweist allerdings darauf, dass der Schnellbus als Teil des Luftreinhalteplans nicht einfach abgeschafft werden könne. Zumindest der eigene Fahrstreifen des Busses auf der B14 müsse erhalten bleiben. In der Vergangenheit hatte unter anderem der Bund der Steuerzahler in seinem Schwarzbuch die X1-Busse angesichts weniger Fahrgäste als viel zu teuer kritisiert.