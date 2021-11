Straßenmeistereien bereiten sich auf den Winter vor

per Mail teilen

Wie sich die Straßenmeistereien auf den Winter vorbereiten erklärte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne). Zum einen würden im Land Bäume und Sträucher entlang der Fahrbahn geschnitten, um eine freie Sicht zu gewährleisten und den Wachstumsprozess der Pflanzen zu unterstützen. Aus Sicherheitsgründen könne es daher stellenweise zur Sperrung von Fahrspuren kommen. Herrmann appelliert außerdem an die Bürgerinnen und Bürger: "Fahren Sie besonders vorsichtig, wenn sie das Schild Wildwechsel sehen und bleiben Sie bremsbereit." Im Herbst und Winter komme es häufiger zu querenden Wildtieren, besonders an Waldrändern und Feldern. Die Straßenbauverwaltung hält der Minister für gut gerüstet. Dennoch bittet er bereits jetzt um Nachsicht: Die Winterdienste könnten bei schwierigen Witterungsverhältnissen dennoch nicht an jeder Stelle des über 26.000 Kilometer langen Straßennetzes gleichzeitig für geräumte Straßen sorgen.