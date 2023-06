700.000 Menschen haben bislang in BW ein Abo für das Deutschland-Ticket abgeschlossen. Die Verkehrsverbünde sind zufrieden - doch auf dem Land ist die Nachfrage gering.

Seit dem 1. Mai gilt das Deutschlandticket. Seitdem haben die Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg rund 700.000 Abos verkauft. Das teilte der baden-württembergische Verbundsprecher im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Thomas Hachenberger, auf SWR-Anfrage mit. Mit dem Ticket können Fahrgäste den Nah- und Regionalverkehr bundesweit für 49 Euro im Monat nutzen.

Großteil der Deutschlandtickets aus bestehenden Abos

500.000 Tickets gingen demnach an Kundinnen und Kunden, die schon eine Abokarte hatten und nun auf das Deutschlandticket umgestiegen sind. Die restlichen 200.000 Abos wurden neu abgeschlossen. In den Angaben sind nicht die Tickets enthalten, die die Deutsche Bahn verkauft hat. Dazu liegen noch keine Zahlen vor.

In BW-Städten werden mehr Deutschlandtickets verkauft

Zwischen Stadt und Land gibt es bei den Abozahlen große Unterschiede. In ländlichen Verkehrsverbünden wie Südbaden sei die Nachfrage bei Weitem nicht so groß wie in den Ballungsräumen, so Verbandssprecher Hachenberger. Das zeige, dass der ÖPNV dort weiter ausgebaut werden müsse, hieß es.

Viele Menschen in Stuttgart schließen Abos ab

Allein der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart verkaufte dagegen 109.000 neue Deutschlandtickets. 164.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter seien aus ihrem bestehenden Abo gewechselt. Das wertete der VDV gegenüber dem SWR als "sehr gut". Dabei nicht eingerechnet sind Bahnreisende, die das Deutschlandticket über die App der Deutschen Bahn nutzen und damit im VVS-Gebiet unterwegs sind. Der VDV schätzt, dass dies auf "etliche zehntausend Menschen" zutrifft.

Der Verband erwartet, dass das Ticket mit der Zeit noch mehr Abnehmerinnen und Abnehmer finden kann. Angesichts der Bauarbeiten in der Region kann Hachenberger keine Zurückhaltung bei möglichen Kundinnen und Kunden feststellen. Diese gehen noch mindestens bis zu den Sommerferien und schränken vor allem im S-Bahn-Verkehr ein.

Große Nachfrage nach Deutschlandticket in Karlsruhe

Zwischen Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim herrscht eine große Nachfrage nach dem neuen Deutschlandticket. Beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) wurden bereits 58.000 Tickets verkauft, davon gingen etwa 20.000 an Neukundinnen und -kunden. Die Tendenz sei weiter positiv. Währenddessen hat der Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis knapp 6.000 Tickets verkauft. Hier hatte man zwar eine höhere Nachfrage erwartet, gleichzeitig gehe aber der Trend in die richtige Richtung.