Verkaufsstart bei Discountern Corona-Selbsttests in Baden-Württemberg schnell ausverkauft

Das Interesse an den Corona-Schnelltests der Supermarkt-Kette Aldi ist am Samstag auch in Baden-Württemberg groß gewesen. Viele Filialen meldeten, dass die Tests bereits nach kurzer Zeit ausverkauft waren.