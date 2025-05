SWMH-Mediengruppe trennt sich von Regionalzeitungen in Baden-Württemberg

Die Südwestdeutsche Medienholding will ihre Regionalzeitungen in Baden-Württemberg verkaufen. Dazu gehören unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".

In der Medienlandschaft in Süddeutschland soll es zu einem großen Umbau kommen: Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) mit der "Süddeutschen Zeitung" will ihre Regionalzeitungen in Baden-Württemberg verkaufen. Dieses Mediengeschäft - zu dem unter anderem die "Stuttgarter Zeitung", "Stuttgarter Nachrichten", "Esslinger Zeitung" und "Schwarzwälder Bote" gehören - soll von der Neuen Pressegesellschaft (NPG) rund um die "Südwest Presse" in Ulm zu gut 80 Prozent erworben werden, wie beide Häuser mitteilten.

Zur Medienholding Süd mit Sitz in Stuttgart gehören auch die "Kornwestheimer Zeitung", die "Marbacher Zeitung", die "Leonberger Zeitung" und die "Kreiszeitung Böblinger Bote." Bei der Medienholding Süd arbeiten nach Angaben der Neuen Pressegesellschaft rund 1.700 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen - die Zustellerinnen und Zusteller nicht mitgerechnet.

Entscheidung der Kartellbehörden noch offen

Wann der Deal erfolgen soll, wurde nicht bekannt. Auch zum Kaufpreis machte die SWMH keine Angaben. Der Gesellschafterwechsel steht demnach noch unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen. An einen weiteren Käufer soll das SWMH-Geschäft um Fachpublikationen gehen. Eine Sprecherin der Neuen Pressegesellschaft geht davon aus, dass die Kartellbehörden zu der geplanten Übernahme innerhalb von rund vier Wochen Stellung nehmen.

Wird dem Vorhaben zugestimmt, würde das neue Zeitungsbündnis nach eigenen Angaben eine Auflage von rund 700.000 Zeitungen erreichen. Welche Auswirkungen die Übernahme für die Mitarbeitenden haben würde, steht laut NPG noch nicht fest. Zunächst werde das Redaktionsgeschäft wie bisher weiterlaufen, hieß es.

Beschäftigte des Schwarzwälder Boten "völlig überrascht"

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Schwarzwälder Boten" seien "völlig überrascht und wussten von nichts", hieß es auf SWR-Anfrage. Jetzt würden die Spekulationen losgehen - welche Beschäftigten in den Redaktionen, in der IT oder der Druckerei betroffen sein könnten. Es bestehe die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, hieß es.

SWMH einer der größten Zeitungsverlage in Deutschland

Die SWMH ist einer der größten Zeitungsverlage in Deutschland mit aktuell rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit der Trennung von dem Regionalzeitungsgeschäft in Baden-Württemberg konzentriert sich die SMWH damit stärker auf die Geschäfte um die "Süddeutsche Zeitung" und deren Verlagsgruppe.