Der CDU-Sozialflügel hat die eigene Partei aufgefordert, die Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete zu verschärfen. Vize-Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und Landeschef des Sozialflügels in Baden-Württemberg Christian Bäumler (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die CDU benötige einen Verhaltenskodex, um Interessenskonflikte wie bei der Maskenaffäre in Zukunft zu verhindern. Da die CDU Baden-Württemberg von Korruptionsvorwürfen betroffen ist, solle der Landesverband eine Vorreiterrolle übernehmen. CSU-Chef Markus Söder kündigte am Wochenende an, als Konsequenz aus der Maskenaffäre und den Korruptionsermittlungen gegen Abgeordnete ihre Regeln zu verschärfen. Unter anderem soll es bei Nebeneinkünften und Beteiligungen von CSU-Abgeordneten von jetzt an volle Transparenz geben.